El invicto noqueador "Boots" Jaron Ennis ya tiene rival para su debut en súperwélter

El ex campeón de peso wélter Jaron Ennis enfrentará le próximo 11 de octubre su primer reto en su ascenso a la categoría de peso súperwélter, en velada de Matchroom Boxing y DAZN desde el Wells Fargo Center de Philadelphia.

Ennis (34-0, 30 KOs), de 28 años de edad se verá cara a cara en el ring ante Uisma Lima (14-1, 10 KOs), de 32 años, en pleito de eliminatorias titular de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

The first move at 154 @JaronEnnis returns to Philly on Oct 11 to face road warrior Uisma Lima in a final eliminator for the WBA World Super Welterweight Title

The takeover of another division is about to begin #EnnisLima



The takeover of another division is about to begin #EnnisLima pic.twitter.com/frbDzBbXlA — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 11, 2025

"Boots" volverá a pelear en su territorio, tras en su última salida al cuadrilátero lo hiciera ante el en ese momento invicto lituano Eimantas Stanionis en el Boardwalk Hall, de Atlantic City el pasado mes de abril del presente año, choque wélter que ganó contundentemente con una detención en el 6 asalto.

Jaron Ennis y su estreno en súperwélter

Ahora, esta será la primera aparición del atleta de originario de Philadelphia Pennsylvania en las 154 libras, tras brillar como uno de los más solidas en las 147, categoría que en su momento lideró Terence Crawford.

Por su parte, el rival, Lima, un boxeador angoleño que ahora reside en Portugal y que en su pasado combate ganó por TKO en el 9 round a Shervantaigh Koopman en Sudáfrica, ganando el cetro dorado IBO.

Ennis-Lima liderarán velada, de la que no se han brindado más detalles de los demás combates, pero que será trasmitida a través de la señal de DAZN Boxing.