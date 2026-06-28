Jaron Ennis destronó al puertorriqueño Xander Zayas en New York

El púgil estadounidense Jaron Ennis superó con un TKO en 7 asaltos al puertorriqueño Xander Zayas, para arrebatarle los cinturones AMB y OMB de la categoría de peso superwélter, en una actuación sólida en el Barclays Center de la ciudad de New York.
El apodado como "Boots" sacó sus manos rápidas para enviar a la lona al originario de San Juan, Puerto Rico en el primero, el quinto y el séptimo.
Zayas mostró valentía al tomar el reto ante un rival de clase mundial a sus 23 años de edad, misma valentía que trasladó al cuadrilátero al intercambiar con el atleta de Philadelphia e incluso hacerlo retroceder en un gran tercer asalto, en donde combinaciones iban y venían de parte de los púgiles.
Jaron Ennis Ennis (36-0, 32 KOs) se coronó campeón en una segunda categoría de peso, convirtiendose en unificado al quitarle el invicto a Zayas (23-1, 13 KOs), todo esto en su segunda pelea en la categoría de peso superwélter tras renunciar a sus títulos de peso wélter de The Ring, la FIB y la AMB hace un año.
Un espectáculo de parte de Jaron Ennis
“Lo estaba disfrutando”, le dijo Ennis a Chris Mannix de DAZN. “Me divertí, ya sabes, dando un buen espectáculo para los fans, y cumplí con mi cometido. Le agradezco a Xander Zayas que haya aceptado la pelea porque no tenía por qué hacerlo. Un gran campeón joven y ambicioso. Volverá a ser campeón”.
Luego de la victoria "Boots" llamó directamente a Vergil Ortiz, el interino campeón CMB de la categoría, un diestro con gran poder que tiene récord invicto de 24 peleas, con 22 por la vía rápida.