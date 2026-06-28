Jaron Ennis destronó al puertorriqueño Xander Zayas en New York

El púgil estadounidense Jaron Ennis superó con un TKO en 7 asaltos al puertorriqueño Xander Zayas, para arrebatarle los cinturones AMB y OMB de la categoría de peso superwélter, en una actuación sólida en el Barclays Center de la ciudad de New York.

Ennis lució más rápido, más explosivo y con más poder que su rival, llevándolo a la lona en 3 ocasiones antes de ser detenido el combate por el arbitro Harvey Dock.

El apodado como "Boots" sacó sus manos rápidas para enviar a la lona al originario de San Juan, Puerto Rico en el primero, el quinto y el séptimo.

Zayas mostró valentía al tomar el reto ante un rival de clase mundial a sus 23 años de edad, misma valentía que trasladó al cuadrilátero al intercambiar con el atleta de Philadelphia e incluso hacerlo retroceder en un gran tercer asalto, en donde combinaciones iban y venían de parte de los púgiles.

Jaron Ennis Ennis (36-0, 32 KOs) se coronó campeón en una segunda categoría de peso, convirtiendose en unificado al quitarle el invicto a Zayas (23-1, 13 KOs), todo esto en su segunda pelea en la categoría de peso superwélter tras renunciar a sus títulos de peso wélter de The Ring, la FIB y la AMB hace un año.

Un espectáculo de parte de Jaron Ennis

“Lo estaba disfrutando”, le dijo Ennis a Chris Mannix de DAZN. “Me divertí, ya sabes, dando un buen espectáculo para los fans, y cumplí con mi cometido. Le agradezco a Xander Zayas que haya aceptado la pelea porque no tenía por qué hacerlo. Un gran campeón joven y ambicioso. Volverá a ser campeón”.

Luego de la victoria "Boots" llamó directamente a Vergil Ortiz, el interino campeón CMB de la categoría, un diestro con gran poder que tiene récord invicto de 24 peleas, con 22 por la vía rápida.