Mundial 2026: "Una disculpa a todo el país que creyó en este grupo", Orlando Mosquera

El portero de la selección de Panamá Orlando Mosquera pidió disculpas a la afición panameña tras la eliminación de la Roja centroamericana en el Mundial 2026 y reconoció que el combinado nacional no pudo ofrecer la imagen que esperaba en su último compromiso.

"Una disculpa a todo el país que creyó en este grupo. Intentamos todo para darle la alegría al país, pero lastimosamente no se ha podido", afirmó con la voz entrecortada el guardameta al término del encuentro.

Mosquera, de 31 años y jugador del Al-Fayha FC de la Liga Profesional Saudí, explicó que la intensa presión ejercida por el rival dificultó la salida de balón del conjunto canalero y terminó condicionando el desarrollo del partido.

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"Fue difícil para nosotros salir de atrás por la presión que ejercían ellos, pero intentamos. Fue un grupo que no se cansó de intentar y, lastimosamente, hemos terminado el torneo de una mala forma", señaló.

Pese al amargo desenlace, el guardameta panameño se mostró optimista sobre el futuro de la selección y aseguró que el equipo continuará trabajando para alcanzar nuevos éxitos.

"Seguiremos trabajando. Estoy seguro de que la victoria llegará pronto, porque en la vida y en el fútbol siempre hay una revancha", concluyó.

La selección de Panamá se despide del Mundial 2026 sin sumar puntos en sus tres partidos de la fase de grupos y sin marcar goles.

FUENTE: EFE