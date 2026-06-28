Mundial 2026: Jugadores cuestionables luego de la fase de grupos

La fase de grupos del Mundial 2026 ha puesto en el disparadero a varias estrellas sobre las que se habían depositado grandes expectativas en sus países. Algunas se han despedido a las primeras de cambio del torneo y otras tendrán la oportunidad de resarcirse en los cruces eliminatorios.

El centrocampista del Real Madrid es uno de los señalados de la debacle de la selección uruguaya, eliminada en un grupo con España, Cabo Verde y Arabia Saudí. La prensa de su país le ha acusado de no haber estado a la altura del brazalete de capitán de la Celeste.

Se va sin goles ni asistencias y con una participación muy por debajo del nivel exhibido en su club.

2. Jamal Musiala (Alemania)

El mediapunta del Bayern Múnich fue toda una revelación en Catar 2022.

Sin embargo, cuatro años después, no está ni cerca de su mejor versión. Viene de una temporada marcada por una fractura de peroné y una dislocación de los ligamentos que sufrió hace casi un año en el Mundial de Clubes de la FIFA.

3. Anthony Gordon (Inglaterra)

El extremo inglés cuajó una excelente temporada con el Newcastle, especialmente en la 'Champions League', donde marcó 10 goles y repartió dos asistencias en una docena de partidos.

Sin embargo, no ha empezado con buen pie el Mundial. Fue titular ante Croacia y Ghana, pero participó poco. En el último partido contra Panamá, perdió la titularidad en favor de Marcus Rashford y no jugó un solo minuto.

4. Son Heung-min (Corea del Sur)

El atacante de Los Ángeles FC, ganador en el pasado del Premio Puskás de la FIFA y de la Bota de Oro de la Premier League, disputó su cuarta Copa del Mundo con Corea del Sur.

Es el líder absoluto de su selección, pero en esta ocasión no ha podido llevar al equipo a la siguiente fase, como ocurrió en Catar 2022 cuando lo guió hacia los octavos de final.

5. Piero Hincapié (Ecuador)

Ecuador está llamada a ser una de las grandes revelaciones del torneo, apoyada por su sólido sistema defensivo, en el que sobresalen Willian Pacho, central del París Saint-Germain (PSG), y el propio Piero Hincapié, zaguero del Arsenal.

Este último llega, además, después de haberse proclamado campeón de la Premier League y haber sido finalista de la 'Champions'.