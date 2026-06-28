Mundial 2026: Partido para hoy domingo 28 de junio

La Copa Mundial 2026 de la FIFA continua este domingo 28 de junio, ahora con fase de eliminación en la ronda de los 32 mejores equipos, luego de culminar la fase de grupos.

El equipo canadiense será protagonistas en la jornada de hoy ante Sudáfrica, saliendo fuera de fronteras, después de ver acción en la primera ronda en la ciudad de Vancouver.

Partido para hoy domingo 28 de junio en el Mundial 2026

Sudáfrica vs Canadá a las 2:00 P.M. desde el Estadio de los Ángeles, en Inglewood.

La selección de Canadá asume el reto con la motivación de haber roto una sequía histórica al superar la fase de grupos por primera vez en tres participaciones mundialistas, aunque no pudo alzarse con el liderato del Grupo B, que se lo arrebató Suiza en la última jornada tras vencerla por 2-1.

Por su parte, Sudáfrica aterriza en dieciseisavos tras una sorprendente victoria por 1-0 sobre Corea del Sur que los encasilló en el segundo puesto del Grupo A.

FUENTE: EFE