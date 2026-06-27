Mundial 2026: "Feliz porque mis compañeros lo dieron todo", José Córdoba FOTO / EFE

El defensor panameño José Córdoba aseguró este sábado que la selección de Panamá se marcha "con buenas sensaciones" pese a la derrota por 1-0 ante Inglaterra y la eliminación del Mundial 2026 , al destacar el sacrificio del equipo y el crecimiento mostrado por el conjunto centroamericano durante el torneo.

"Obviamente no se prepara un partido para terminar perdiéndolo, pero aun así me voy muy contento por el sacrificio que hicieron mis compañeros", declaró Córdoba a su paso por la zona mixta.

El zaguero, que milita en el Norwich City en Inglaterra, reconoció la superioridad y el nivel de desarrollo del fútbol inglés, aunque valoró la entrega de la selección panameña frente a un rival de primer orden.

"Sabemos que tienen jugadores fenomenales. El fútbol inglés está mucho más desarrollado y estamos a una distancia muy grande, lo sé porque lo vivo cada día y sé la diferencia que hay", expresó.

Sin embargo, el jugador insistió en que el equipo canalero dejó una imagen positiva en el torneo.

Más reacciones de José Córdoba

"Estoy muy feliz porque mis compañeros lo dieron todo. El equipo trabajó demasiado, se sintió la diferencia. Creo que queda una buena camada de jugadores y vamos a seguir creciendo y aportando muchísimo a la selección", afirmó.

Asimismo destacó la solidez defensiva mostrada por Panamá, uno de los aspectos más positivos de su participación en la competición.

"Creo que ese es uno de los puntos que hemos mejorado. Estamos haciendo un buen trabajo defensivo. Toca mejorar en ataque y ser más eficientes en esa parte, pero la verdad es que nos quedamos con buenas sensaciones", precisó el jugador de 25 años.

Pese a no conseguir resultados positivos en el torneo, la selección de Panamá recibió elogios por su propuesta futbolística, el orden táctico y su fortaleza defensiva, después de encajar apenas cuatro goles en la competición.

Panamá se despide del Mundial 2026 sin sumar puntos en sus tres partidos de la fase de grupos y sin marcar goles.

FUENTE: EFE