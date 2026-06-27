Mundial 2026: Colombia y Portugal igualaron sin goles en Miami

Colombia terminó como líder del grupo K del Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Portugal este sábado en Miami, en un partido en el que los cafeteros hicieron más en busca del triunfo y que mostró a un equipo luso muy conformista.

Con este resultado, Colombia jugará los dieciseisavos de final contra Ghana el 3 de julio en Kansas City, mientras que Portugal se enfrentará a Croacia el 2 de julio en Toronto, y en octavos de final podría medirse a España.

¡SIN GOLES! Colombia y Portugal repartieron puntos en la tercera jornada de fase de grupos del Mundial 2026. #FutbolRPC pic.twitter.com/TP6RhduXma

La fiesta de Colombia estuvo a punto de ser completa en el descuento, pero un gol de Davinson Sánchez fue anulado por un fuera de juego milimétrico, de esos que solo capta el VAR.

El seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, había advertido en la previa que este partido llegaba mucho antes de tiempo por la calidad de ambos equipos, y no se equivocó: la primera mitad tuvo de todo, menos goles, y la segunda dejó una atmósfera más similar a una eliminatoria.

A los dos minutos del pitido inicial un cabezazo de John Córdoba se marchó rozando el travesaño y puso sobre aviso a los pocos que podían tener dudas sobre la intensidad que le pondrían Colombia y Portugal pese a estar clasificados.

Sorprendido por el arranque, el combinado luso intentó sosegar con largas posesiones a su rival y a la amplia cantidad de colombianos que copaban las gradas, pero el peligro siguió siendo de Colombia, que encontraba Jhon Arias a su mejor activo por la derecha.

Dos arrancadas del centrocampista estuvieron a punto de subir el primer gol al marcador antes de la pausa de hidratación. Diogo Costa, con una impresionante mano a tiro de Córdoba evitó la primera, y poco después fue un defensa portugués quien sacó sobre la línea el remate de Arias.

El balón, los duelos individuales y los rechaces eran colombianos, pero a Portugal, que aguardaba replegado su oportunidad, le bastaban tres pases seguidos para llegar al área rival, casi siempre a hombros de un Joao Cancelo inconmensurable en ataque por la derecha.

Suyo fue el centro raso que falló a despejar un defensor dentro del área pequeña y que cayó en botas de Bruno Fernandes, con tiempo de sobra para pensar en la celebración. Fusiló a Camilo Vargas, pero una mano arriba del guardameta dejó el festejo para otro momento.

El segundo tiempo dejó la sorpresa de la salida de Cancelo, que una vez más volvió a ser letal en ataque y frágil en defensa, por Diego Dalot, así como la entrada de Joao Neves por Ruben Neves.

Partido de varias jugadas de peligro - Mundial 2026

Colombia seguía siendo más propositiva pese a que le valía el empate para terminar primera de grupo, mientras Portugal parecía no estar dispuesto a forzar de más por ese premio.

Así pareció entenderlo Lorenzo, que apostó por dar descanso a Jhon Arias y a James Rodríguez a los 75 de partido. El mediapunta hoy dirigió bien el ataque colombiano y gozó de un par de disparos lejanos peligrosos.

La entrada de Daniel Muñoz, quien hoy comenzó desde el banquillo para otorgarle descanso, generó dos nuevos chispazos colombianos a falta de cinco minutos, pero el marcador no se movió pese al tanto anulado a Sánchez.

FUENTE: EFE