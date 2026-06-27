Mundial 2026: Argentina termina invicto la fase de grupos

El laboratorio de Lionel Scaloni produjo este sábado en Dallas tres goles de Argentina : dos de tiro libre y uno de penalti para vencer por 1-3 a Jordania en el cierre del Grupo J del Mundial 2026 con 30 minutos de juego en los que Lionel Messi marcó uno, se consolidó con 6 como máximo goleador del torneo y elevó a 19 su récord en la historia de todas las copas.

El delantero del Rennes francés Mousa Al-Tamari rompió con su gol a los 55 minutos la imbatibilidad del guardameta albiceleste Emiliano 'Dibu' Martínez, que mantuvo durante los dos primeros partidos.

El campeón defensor cierra su fase de grupos con tres victorias. #CopaMundialFIFA

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Un golazo de tiro libre de Giovanni Lo Celso en el minuto 19 y un penalti ejecutado con precisión por Lautaro Martínez en el 31 adelantaron a Argentina en el primer tiempo.

La entrada de Lionel Messi - Mundial 2026

Messi, que abandonó el banco en el minuto 60, amplió en el 80 para garantizar al actual campeón el liderato del Grupo J con pleno de 9 puntos.

Argentina ahora se medirá a Cabo Verde, el próximo 3 de julio en la ronda de 16vos.

FUENTE: EFE