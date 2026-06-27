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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  27 de junio de 2026 - 23:12

Mundial 2026: Argentina termina invicto la fase de grupos

La Selección de Argentina superó a Jordania para finalizar de manera invicta la fase de grupos del Mundial 2026.

Mundial 2026: Argentina termina invicto la fase de grupos

Mundial 2026: Argentina termina invicto la fase de grupos

FOTO: ARGENTINA

El laboratorio de Lionel Scaloni produjo este sábado en Dallas tres goles de Argentina: dos de tiro libre y uno de penalti para vencer por 1-3 a Jordania en el cierre del Grupo J del Mundial 2026 con 30 minutos de juego en los que Lionel Messi marcó uno, se consolidó con 6 como máximo goleador del torneo y elevó a 19 su récord en la historia de todas las copas.

El delantero del Rennes francés Mousa Al-Tamari rompió con su gol a los 55 minutos la imbatibilidad del guardameta albiceleste Emiliano 'Dibu' Martínez, que mantuvo durante los dos primeros partidos.

Un golazo de tiro libre de Giovanni Lo Celso en el minuto 19 y un penalti ejecutado con precisión por Lautaro Martínez en el 31 adelantaron a Argentina en el primer tiempo.

La entrada de Lionel Messi - Mundial 2026

Messi, que abandonó el banco en el minuto 60, amplió en el 80 para garantizar al actual campeón el liderato del Grupo J con pleno de 9 puntos.

Argentina ahora se medirá a Cabo Verde, el próximo 3 de julio en la ronda de 16vos.

FUENTE: EFE

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