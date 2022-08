Terence Crawford: "Soy el número 1 y no hay cuestionamiento al respecto"

“No creo que sea una cuestión de ego, mis actuaciones hablan por sí mismas. He noqueado a todos los que he enfrentado en el peso wélter y nunca he tenido una pelea cerrada. Los he dominado a todos y es simplemente por esa razón que soy el número uno. No solo lo he hecho en una división. He ido saltando y sigo dominando igual”, señaló Terence Crawford.

El nacido en Nebraska se encuentra invicto en 38 peleas, ganando 29 por la vía del KO. Terence Crawford terminó por la vía rápida todos sus combates desde el año 2016 hasta diciembre del 2021.

Terence Crawford junto a Errol Spence Jr son los reinantes campeones de la división e las 147 libras y han venido negociando una mega pelea durante años, choque que no se ha concretado hasta el momento.

¿Llegará el combate ante Errol Spence Jr?

“Estamos trabajando para que se dé. Es el momento perfecto para jugarnos todo y definir quién es el mejor. Es el momento no solo para mí, sino para Errol Spence Jr de que escribamos historia juntos”, dijo Crawford.