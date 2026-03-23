Terence Crawford cree que pudo estar a la altura de los "4 fantásticos" Hagler, Hearns, Leonard y Durán

El histórico ex indiscutible y ya retirado Terence Crawford habló sobre la época dorada de los "4 fantásticos" del boxeo, una marcada por las guerras de los púgiles Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Thomas Hearns y Roberto Durán.

Crawford, de Omaha, Nebraska cree que pudo estar a la altura de los ya mencionados anteriormente 4 atletas, unos con estilos distintos, pero con carreras brillantes.

Terence Crawford sobre los "4 fantásticos"

“Para ser honesto, tenía un poco de todos ellos. No diría que solo tengo uno de sus estilos porque hago muchas cosas en el ring. Como Marvin Hagler, soy zurdo. Como Sugar Ray Leonard, puedo boxear de puntillas. Como Roberto Durán, puedo esquivar los golpes, atraparlos, derribarlos y lanzarlos desde abajo. Como Tommy Hearns, puedo pelear desde la distancia con un buen y preciso jab. Soy todo eso en uno. (Pelearía) contra cualquiera de ellos, solo elijan uno”, mencionó para The Ring Magazine "Bud" Crawford.

Al igual que ellos, Terence Crawford ascendió de categorías dejando rivales en el camino, hasta la última pelea de su destacada carrera, en donde subió dos categorías de peso para destronar al campeón de peso supermediano Canelo Álvarez en septiembre del pasado año 2025, choque que ganó de manera clara y con una actuación digna de sus predecesores.