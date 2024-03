Tim Tszyu y Sebastian Fundora cumplieron en la báscula

Tim Tszyu vs Sebastian Fundora final face-off ahead of tomorrow… [ @PremierBoxing ] pic.twitter.com/Gltk8pTNdS

“Es hora de convertirse en una estrella global y conquistar otro continente. Me siento en casa. Aquí es donde pertenezco. Mirando todos estos carteles, aquí es donde siempre soñé estar. Me siento en paz”, dijo Tszyu, hijo del ex campeón mundial de boxeo, Kostya Tszyu

“Aquí es donde sello el inicio de mi legado. Nos tomó un milisegundo aceptar esta lucha. Estábamos preparados para la oportunidad y ya estábamos peleando por el CMB. Era una oportunidad que no podíamos dejar pasar”, comentó Fundora.

Fundora reemplazó de emergencia al lesionado Keith Thurman, quien en primera instancia era el rival de Tszyu.

Récord de Tim Tszyu y Sebastián Fundora

El pugilista de 29 años Tim Tszyu tiene marca invicta de (24-0, 17 KOs) y Sebastián Fundora de 26 años registra (20-1, 13 KOs).

La cartelera completa de Tim Tszyu ante Sebastián Fundora la podrás sintonizar por la señal de RPC con Lo Mejor del Boxeo, el sábado 30 de marzo desde las 7:00 p.m.