Turki Al-Alshikh reveló que Canelo Álvarez llegó a un acuerdo con Riyadh Season

FOTO: The Ring Magazine

"No te metas con el león... 4 peleas para Canelo con Riyadh Season... El trato está hecho... Un león no pierde el sueño por la opinión de una oveja... Teman al león, no a la jungla", anunció Al-Alshikh.

Según distintas fuentes, Álvarez (62-2-2, 39 KOs), actual campeón de peso supermediano tendrá dos peleas en el 2025 y dos más en el año 2026.

Canelo Álvarez y un esperado 2025

El reconocido insider del deporte Mike Coppinger de ESPN señaló que Jermall Charlo y Bruno Surace son dos de los nombres que podrían saltar al escenario, para el primer combate de Canelo Álvarez en el año, que sería en el próximo mes de mayo.

Y todo indica que Canelo vs Crawford será la mega pelea en septiembre del presente año, como ya se había adelantado en The Ring Magazine, que además añadían que el escenario elegido sería el Allegiant Stadium de la ciudad de Las Vegas.

Los fanáticos del boxeo esperan la temporada de Riyadh Season, con un nuevo valor añadido, la presencia del mediático múltiple campeón en distintas categorías, Saúl "Canelo" Álvarez.