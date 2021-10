Faitelson cree que Caleb Plant "no le va a hacer ni cosquillas" a Canelo Álvarez

"No le va a hacer ni cosquillas con todo respeto para Caleb Plant , esperemos que por lo menos no se muera de miedo como los otros dos ingleses, Callum Smith y Billy Joe Saunders, o como lo que ocurrió con el turco Yildirim", comentó Faitelson en una entrevista con el portal 'Fino Boxing' sobre las posibilidades de Plant ante Canelo.

El polémico analista deportivo, quien además ha tenido enfrentamientos mediáticos con Saúl 'Canelo' Álvarez, señaló que los boxeadores sufren de "pánico escénico" cuando se enfrentan al boxeador tapatío.

"El pánico escénico de ver encima al 'Canelo' suele a veces mermar las condiciones de esos boxeadores, por lo menos esperemos que Caleb Plant no tenga ese temor y se suelte, trate de hacer su boxeo. Es un buen boxeador, camina hacia atrás, tira sus golpes, pero no tiene lo suficiente para hacerle daño al Canelo", indicó el comunicador mexicano.

Faitelson también mencionó que cree que hay mejores rivales para su compatriota: "Yo creo que hay otros exponentes en ese peso que podrían presionar un poco más al Canelo, como el caso de David Benavidez, Jermell Charlo, me parece que sería más interesante para una pelea con Saúl Álvarez".

Faitelson no ve a 'Canelo' Álvarez como el mejor boxeador libra por libra

Ante la pregunta de si consideraba al 'Canelo' Álvarez como el mejor boxeador libra por libra de la actualidad, David Faitelson opinó que a su parecer, no lo es.

"Yo creo que a Canelo lo medimos cada vez que sube al ring como el mejor libra por libra, no es sencillo lo que ha hecho, ganar todos los cinturones de la división de las 168 libras es un mérito que hay que darle, pero a mí me parece que cuando tú tomas al mejor libra por libra tienes que considerar muchos aspectos y no sé si reúne todos esos aspectos el 'Canelo'. Para mí hay boxeadores más completos que él".

Entre los nombres que mencionó Faitelson, están el estadounidense Terence Crawford, el ucraniano Oleksandr Usyk y el japonés Naoya Inoue.

"En el caso de Terence Crawford, no ha tenido los mismos rivales o la misma presencia que el 'Canelo' Álvarez encima del ring, no ha sido tan importante para la industria del boxeo. A mí me gusta más Terence Crawford, me gusta más Oleksandr Usyk, Naoya Inoue, son boxeadores mucho más completos para mí, pero claro, no tienen la dimensión, ni la importancia que tiene el mexicano", finalizó.