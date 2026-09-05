Maximiliano Bonilla vs Braian Arguello: EN VIVO cartelera desde Argentina

Superaron la báscula
Bonilla (10-0, 10 KOs), púgil de 28 años originario de la Provincia de Veraguas marcó 124.9 libras, mientras que su rival Arguello (11-7, 5 KOs) pesó 125.6 libras, ambos abajo del límite del peso pluma, categoría de 126 libras.
BOXEO
Sigue round a round la cartelera desde el Estadio F.A.B. de Buenos Aires, donde el panameño Maximiliano Bonilla enfrenta al local, Braian Arguello.
Sigue round a round la cartelera desde el Estadio F.A.B. de Buenos Aires, donde el panameño Maximiliano Bonilla enfrenta al local, Braian Arguello.