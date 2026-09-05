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Maximiliano Bonilla vs Braian Arguello: EN VIVO cartelera desde Argentina

Maximiliano Bonilla vs Braian Arguello: EN VIVO cartelera desde Argentina

Maximiliano Bonilla vs Braian Arguello: EN VIVO cartelera desde Argentina

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Sigue round a round la cartelera desde el Estadio F.A.B. de Buenos Aires, donde el panameño Maximiliano Bonilla enfrenta al local, Braian Arguello.

Sigue round a round la cartelera desde el Estadio F.A.B. de Buenos Aires, donde el panameño Maximiliano Bonilla enfrenta al local, Braian Arguello.

Superaron la báscula

Bonilla (10-0, 10 KOs), púgil de 28 años originario de la Provincia de Veraguas marcó 124.9 libras, mientras que su rival Arguello (11-7, 5 KOs) pesó 125.6 libras, ambos abajo del límite del peso pluma, categoría de 126 libras.

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