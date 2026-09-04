"El Martillo" de Veraguas Maximiliano Bonilla recuperado y listo para saltar al escenario

El púgil panameño de 28 años de edad Maximiliano Bonilla habló con RPC luego de superar la báscula previo a su primer reto internacional en su carrera profesional, lo que será un choque ante Braian Arguello en el Estadio FAB de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Un recuperado y listo Maximiliano Bonilla

"Estamos bien gracias a Dios, estoy ya recuperado, ya comí, ya me hidraté y me siento bien y en condiciones", mencionó el apodado como "The Hammer".

"No me afectó tanto el corte de peso, no lo sentí tanto, más por el frío de acá, no me afectó, igual hice 124.9 y ayer estaba en las 123 libras", destacó.

"Espero el apoyo de Panamá, que Dios primero vamos a sacar esa victoria y bueno vamos con todo, venimos enfocados desde Panamá por esa victoria y hemos trabajado duro para eso y bueno, Dios primero vamos a sacar buenos resultados mañana", finalizó el originario de la provincia de Veraguas.

Maximiliano Bonilla y Braian Arguello se enfrentarán este sábado en pleito de peso pluma en velada que iniciará a las 8:00 P.M. y que podrás sintonizarla en vivo por RPC con Lo Mejor del Boxeo.