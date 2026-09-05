El Athletic Club golea al Atlético de Madrid de Simeone

El Athletic Club derrotó al Atlético de Madrid por 3-0 con goles de Nico Williams y Robert Navarro, nada más comenzar la segunda parte, y de Oihan Sancet en el 90 que premiaron el arrojo del equipo de Edin Terzic frente a un rival que se vio atropellado y sin apenas capacidad de respuesta.

Athletic Club hace respetar la casa Tras una primera mitad nivelada y de alto ritmo por parte de ambos equipos, a pesar del bochorno reinante, el Athletic liquidó el partido en un arranque de la segunda parte espectacular. Treinta segundos después del pitido inicial Nico cabeceaba un centro de su hermano Iñaki para poner el 1-0 y dos minutos después Navarro, tras recibir un buen balón filtrado de Iñaki y recortar a Grimaldo, marcaba el segundo. En el 90 Sancet marcaba el 3-0 definitivo a pase de Gerenabarrena.

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