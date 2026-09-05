Real Madrid vs Inter de Milán: Fecha, hora y dónde ver J1 Champions League

El Real Madrid jugará este martes en el estadio Santiago Bernabéu ante el Inter de Milán en la primera jornada de la fase liga de Champions League en el inicio de la búsqueda de la 16.
El Inter de Milán por su lado llegan después de medirse al Napoli y buscará seguir llegando lejos como en las temporadas anteriores.
Fecha, hora y dónde ver Real Madrid vs Inter de Milán en Champions League
- Fecha: Martes, 8 de septiembre de 2026
- Hora: 2:00 pm
- Lugar: Bernabéu, Madrid
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