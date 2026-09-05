Real Madrid vs Inter de Milán: Fecha, hora y dónde ver J1 Champions League EFE

El Real Madrid jugará este martes en el estadio Santiago Bernabéu ante el Inter de Milán en la primera jornada de la fase liga de Champions League en el inicio de la búsqueda de la 16.

Los merengues llegan lastimados a este compromiso al caer ante el Betis por la mínima 1-0 en un polémico partido en Sevilla, pero con un José Mourinho que ha demostrado que no es como se inicia.

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