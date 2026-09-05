UCL Champions League -  5 de septiembre de 2026 - 12:06

Real Madrid vs Inter de Milán: Fecha, hora y dónde ver J1 Champions League

El Real Madrid se enfrentará este martes al Inter de Milán en el duelo de la fecha 1 de la Champions League.

Real Madrid vs Inter de Milán: Fecha

Real Madrid vs Inter de Milán: Fecha, hora y dónde ver J1 Champions League

EFE

El Real Madrid jugará este martes en el estadio Santiago Bernabéu ante el Inter de Milán en la primera jornada de la fase liga de Champions League en el inicio de la búsqueda de la 16.

Los merengues llegan lastimados a este compromiso al caer ante el Betis por la mínima 1-0 en un polémico partido en Sevilla, pero con un José Mourinho que ha demostrado que no es como se inicia.

El Inter de Milán por su lado llegan después de medirse al Napoli y buscará seguir llegando lejos como en las temporadas anteriores.

Fecha, hora y dónde ver Real Madrid vs Inter de Milán en Champions League

  • Fecha: Martes, 8 de septiembre de 2026
  • Hora: 2:00 pm
  • Lugar: Bernabéu, Madrid
  • Dónde seguir: Sigue la cuenta de Deportes RPC y en la página web de RPCTV.com
En esta nota:
Seguir leyendo

LaLiga: El Real Betis le ganó duelo al Real Madrid

Raúl Asencio envió un comunicado sobre los dos casos judiciales

Carlo Ancelotti habla de la actualidad del Real Madrid

Recomendadas

Últimas noticias