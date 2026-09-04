BOXEO Boxeo Internacional -  4 de septiembre de 2026 - 17:02

"The Hammer" Maximiliano Bonilla superó la báscula para choque internacional ante Braian Arguello

El púgil panameño Maximiliano Bonilla supera la báscula previo a su primera pelea fuera de fronteras.

The Hammer Maximiliano Bonilla superó la báscula para choque internacional ante Braian Arguello

"The Hammer" Maximiliano Bonilla superó la báscula para choque internacional ante Braian Arguello

El invicto noqueador panameño Maximiliano Bonilla superó la báscula previo a combate internacional de este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires, Argentina ante el local Braian Arguello.

Reto de la báscula superado para Maximiliano Bonilla

Bonilla (10-0, 10 KOs), púgil de 28 años originario de la Provincia de Veraguas marcó 124.9 libras, mientras que su rival Arguello (11-7, 5 KOs) pesó 125.6 libras, ambos abajo del límite del peso pluma, categoría de 126 libras.

Los púgiles tuvieron su último cara a cara antes de subirse al cuadrilátero del Estadio F.A.B., para un pleito pactado a 10 asaltos en velada de Sampson Lewkowicz y Carlos Tello.

"The Hammer", galardonado como boxeador del año en Panamá llegará a este pleito tras acabar por la vía rápida en 3 asaltos a su compatriota panameño Eusebio Acevedo, en pleito de peso pluma en cartelera de High Level Promotions en el Hotel Gran David, en su natal Veraguas.

Por otro lado, su rival Braian Arguello en su última salida al escenario venció sorpresivamente con un TKO en 6 asaltos a Neri Ariel Cruz en velada del pasado mes de mayo en territorio argentino.

Velada por RPC

El choque importante entre Maximiliano Bonilla ante Braian Arguello y todas las acciones de la cartelera desde Argentina podrás sintonizarla a través de la señal de RPC este sábado 5 de septiembre.

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