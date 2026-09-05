Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar el Besiktas?

El Besiktas de Michael Amir Murillo afrontará la quinta jornada de la Süper Liga de Turquía 2026-27 con la confianza renovada después de conseguir una importante victoria por 2-1 sobre el Fenerbahçe en el clásico disputado este sábado 5 de septiembre.

El equipo blanquinegro llega a la quinta fecha con tres victorias y una derrota en sus primeros cuatro partidos de liga, para un total de nueve puntos .

Su recorrido comenzó con un triunfo 1-0 sobre Eyüpspor, aunque posteriormente cayó 1-0 ante Alanyaspor. La reacción llegó con contundencia: goleó 6-2 al Çorum FK y, más recientemente, se impuso 2-1 al Fenerbahçe en el clásico de Estambul.

En esos cuatro compromisos, Besiktas ha marcado ocho goles y recibido cuatro, una muestra de su capacidad ofensiva, especialmente después de los siete tantos anotados en sus dos últimos partidos de campeonato.

¿Cuándo vuelve a jugar el Besiktas?

El conjunto de Estambul recibirá al Erzurumspor FK el próximo viernes 11 de septiembre, en el Tüpra Stadyumu, en un duelo en el que buscará prolongar su buen momento y seguir peleando en la parte alta de la clasificación.

Erzurumspor llega con una realidad diferente

El Erzurumspor, por su parte, llega a la jornada 5 con una campaña irregular. En sus últimos encuentros registra un empate 1-1 frente a Gençlerbirlii, una derrota 4-0 ante Galatasaray, una caída 3-0 contra Amed Sportif, otro empate 1-1 frente a Çorum FK y, más recientemente, una victoria 1-0 sobre Konyaspor.

Historial favorable al Besiktas

El historial entre ambos equipos está compuesto por seis enfrentamientos oficiales desde 2018, con una ligera ventaja para Besiktas: tres victorias, un empate y dos derrotas, además de un balance goleador de 16 tantos para los de Estambul contra 10 del Erzurumspor.

Los últimos cinco enfrentamientos fueron: