El Besiktas de Michael Amir Murillo se llevan el triunfo ante Fenerbahce

Besiktas JK con Michael Amir Murillo protagonizó una gran remontada este sábado al derrotar 2-1 al Fenerbahçe como visitante, en uno de los grandes clásicos del fútbol turco.
Fenerbahçe pegó primero
El conjunto dirigido por Fenerbahçe aprovechó su condición de local y abrió el marcador al minuto 26, cuando el defensor Milan Škriniar apareció para poner el 1-0.
Beikta no tardó en reaccionar. A los 38 minutos, Rdvan Ylmaz consiguió el empate después de una jugada que tuvo como protagonista a Leandro Trossard, dejando el marcador 1-1 al descanso.
Vlahovi apareció para completar la remontada
En la segunda mitad, Beikta mostró mayor determinación en busca de los tres puntos y encontró el premio al minuto 73.
El delantero serbio Dušan Vlahovic recibió la asistencia de Orkun Kökçü y convirtió el tanto que colocó el 2-1 para los visitantes. El atacante terminó siendo la figura decisiva de un derbi que Besiktas logró controlar en el tramo final.
Fenerbahçe intentó reaccionar en los últimos minutos, pero no pudo encontrar el empate y terminó cediendo los tres puntos ante su rival de Estambul.
Besiktas toma impulso
Con esta victoria, Besiktas alcanza los 9 puntos después de cuatro jornadas, mientras que Fenerbahçe se queda con 6 unidades tras sufrir su segunda derrota del campeonato.