El Besiktas de Michael Amir Murillo se llevan el triunfo ante Fenerbahce

El Besiktas de Michael Amir Murillo se lleva el triunfo ante Fenerbahce

Besiktas JK con Michael Amir Murillo protagonizó una gran remontada este sábado al derrotar 2-1 al Fenerbahçe como visitante, en uno de los grandes clásicos del fútbol turco.

El encuentro, correspondiente a la cuarta jornada de la Süper Liga 2026-27 , se disputó en el estadio de Fenerbahçe y tuvo un desarrollo intenso, con los locales tomando inicialmente la ventaja.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Fenerbahçe pegó primero

El conjunto dirigido por Fenerbahçe aprovechó su condición de local y abrió el marcador al minuto 26, cuando el defensor Milan Škriniar apareció para poner el 1-0.

Beikta no tardó en reaccionar. A los 38 minutos, Rdvan Ylmaz consiguió el empate después de una jugada que tuvo como protagonista a Leandro Trossard, dejando el marcador 1-1 al descanso.

Vlahovi apareció para completar la remontada

En la segunda mitad, Beikta mostró mayor determinación en busca de los tres puntos y encontró el premio al minuto 73.

El delantero serbio Dušan Vlahovic recibió la asistencia de Orkun Kökçü y convirtió el tanto que colocó el 2-1 para los visitantes. El atacante terminó siendo la figura decisiva de un derbi que Besiktas logró controlar en el tramo final.

Fenerbahçe intentó reaccionar en los últimos minutos, pero no pudo encontrar el empate y terminó cediendo los tres puntos ante su rival de Estambul.

Besiktas toma impulso

Con esta victoria, Besiktas alcanza los 9 puntos después de cuatro jornadas, mientras que Fenerbahçe se queda con 6 unidades tras sufrir su segunda derrota del campeonato.