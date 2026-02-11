Clásico Mundial 2026: Corbin Carroll se perdería el torneo por una operación

El jardinero de los Arizona Diamondbacks , Corbin Carroll , sufrió una fractura del hueso ganchoso derecho durante una sesión de práctica de bateo en vivo el martes y se perderá un tiempo significativo esta primavera, le informó una fuente a MLB.com el miércoles. El club no ha confirmado la noticia, y no quedó claro de inmediato un cronograma exacto para el regreso de Carroll.

Carroll, quien está programado para someterse a cirugía el miércoles, iba rumbo a jugar con el Equipo de Estados Unidos en el Clásico Mundial 2026 , pero la lesión impedirá eso.

Esperan tener a Corbin Carroll en el inicio de la temporada

Los D-backs ciertamente esperan que Carroll esté listo para el Día Inaugural, ya que ha sido un motor clave de su ofensiva desde que la ex selección de primera ronda fue llamada a las Grandes Ligas en agosto del 2022.

Carroll ganó el premio al Novato del Año de la Liga Nacional en el 2023, cuando ayudó a llevar a Arizona a la Serie Mundial.

El dos veces todoestrella tuvo una línea ofensiva de .259/.343/.541 con un OPS+ de 140 la temporada pasada, mientras lideraba las Mayores con 17 triples.

FUENTE: MLB