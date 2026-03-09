Clásico Mundial 2026: Line Up de Panamá para duelo ante Colombia

La selección de béisbol de Panamá se enfrentará esta mañana a Colombia en su cuarto duelo en el Clásico Mundial 2026 de Béisbol, en el grupo que ve acción en territorio puertorriqueño.
Alineación de Panamá para enfrentar a Colombia en el Clásico Mundial 2026
Enrique Bradfield CF
José Caballero SS
Leonardo Bernal C
José Ramos RF
Edmundo Sosa 3B
Christian Bethancourt 1B
Luis Castillo LF
Miguel Amaya DH
Rubén Tejada 2B
Lanzador: Paolo Espino
Panamá llega a este compromiso con marca de 1 triunfo y 2 derrotas, luego de medirse ante Cuba, Puerto Rico y Canadá respectivamente, todos definidos por pocas carreras en las pizarras.
El experimentado derecho Paolo Espino, que anunció que se retirará del béisbol profesional vivirá una jornada emotiva, en la que podría ser su última salida en el deporte.