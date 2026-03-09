Clásico Mundial 2026: Line Up de Panamá para duelo ante Colombia

La selección de béisbol de Panamá se enfrentará esta mañana a Colombia en su cuarto duelo en el Clásico Mundial 2026 de Béisbol, en el grupo que ve acción en territorio puertorriqueño.

Los dirigidos por el manager José Mayorga buscarán cerrar de manera positiva el Grupo A de la competición.

Alineación de Panamá para enfrentar a Colombia en el Clásico Mundial 2026

Enrique Bradfield CF

José Caballero SS

Leonardo Bernal C

José Ramos RF

Edmundo Sosa 3B

Christian Bethancourt 1B

Luis Castillo LF

Miguel Amaya DH

Rubén Tejada 2B

Lanzador: Paolo Espino

Panamá llega a este compromiso con marca de 1 triunfo y 2 derrotas, luego de medirse ante Cuba, Puerto Rico y Canadá respectivamente, todos definidos por pocas carreras en las pizarras.

El experimentado derecho Paolo Espino, que anunció que se retirará del béisbol profesional vivirá una jornada emotiva, en la que podría ser su última salida en el deporte.