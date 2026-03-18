Clásico Mundial 2026: Maikel García encabeza equipo todo estrellas

Venezuela derrotó a Estados Unidos en el juego por el título del Clásico Mundial 2026, asegurando la primera corona del país en el Clásico y cerrando un torneo para la historia.
Equipo todo estrella del Clásico Mundial 2026
Receptor: Austin Wells, República Dominicana
Estadísticas clave: 2 HR, OPS de 1.086
El receptor de los Yankees tuvo un torneo memorable en una alineación dominicana llena de estrellas. Su batazo más importante fue un jonrón de tres carreras en los cuartos de final que terminó en victoria por regla de nocaut 10-0 sobre Corea.
Primera base: Luis Arráez, Venezuela
Estadísticas clave: .308 de promedio, OPS de 1.059, 10 impulsadas
Arráez fue una chispa durante todo el torneo e incluso mostró un poder poco habitual. En una victoria en la fase de grupos ante Israel, conectó dos jonrones, dos dobles y remolcó cinco carreras.
Segunda base: Brice Turang, Estados Unidos
Estadísticas clave: .364 de promedio, 4 dobles
Turang quizás no era tan conocido como algunos de sus compañeros superestrellas de Estados Unidos, pero fue una pieza clave en el torneo, con ocho hits en 22 turnos.
Tercera base: Maikel García, Venezuela (JMV del Clásico)
Estadísticas clave: .385 de promedio, 10 hits
El segundo bate de la alineación de Venezuela lideró a todos los bateadores con 10 hits, ninguno más importante que el imparable decisivo ante Italia en el séptimo inning de la semifinal del Clásico. El joven antesalista se llevó el premio al Jugador Más Valioso.
Campocorto: Ezequiel Tovar, Venezuela
Estadísticas clave: .471 de promedio, 8 hits
Tovar no fue titular en el primer juego de Venezuela en la fase de grupos, pero se ganó el puesto con tres hits en su primera apertura ante Israel y luego conectó otros tres (dos dobles) en una victoria clave en cuartos de final contra Japón.
Jardinero: Roman Anthony, Estados Unidos
Estadísticas clave: OPS de .920, 2 HR
Anthony, quien fue agregado al roster de Estados Unidos tras la lesión de Corbin Carroll, aprovechó al máximo la oportunidad. El jugador de 21 años conectó dos jonrones, incluido el vuelacercas de la ventaja ante República Dominicana en la semifinal.
Jardinero: Fernando Tatis Jr., República Dominicana
Estadísticas clave: OPS de 1.238, 2 HR, 11 impulsadas
Tatis fue el primer bate de una poderosa alineación dominicana, conectando varios jonrones, remolcando 11 carreras y negociando seis bases por bolas como el preparador de mesa.
Jardinero: Dante Nori, Italia
Estadísticas clave: OPS de 1.185, promedio de .400
Nori fue uno de los responsables de la sorpresiva carrera de Italia hasta las semifinales, bateando .400 y produciendo seis carreras.
Bateador designado: Shohei Ohtani, Japón
Estadísticas clave: 3 HR, 7 impulsadas
Aunque Japón no pudo repetir como campeón del Clásico, Ohtani hizo su parte, conectando tres jonrones en cuatro juegos.
Lanzador: Paul Skenes, Estados Unidos
Estadísticas clave: marca de 2-0, 8.1 innings, 1 carrera
Skenes dominó en sus dos aperturas del Clásico, pero la segunda fue la más importante, al permitir solo una carrera en 4.1 entradas en la semifinal ante República Dominicana.
Lanzador: Logan Webb, Estados Unidos
Estadísticas clave: marca de 2-0, 8.2 innings, 1 carrera
Webb formó una temible dupla con Skenes, prácticamente con la misma línea. Permitió solo una carrera en 8.2 innings, ganó sus dos decisiones y ponchó a 11 bateadores.
Lanzador: Aaron Nola, Italia
Estadísticas clave: 9 innings, 1 carrera, 8 ponches
Italia necesitaba una actuación de as para avanzar lejos en el torneo, y la obtuvo de Nola, quien permitió solo una carrera en nueve innings en dos aperturas.
FUENTE: MLB