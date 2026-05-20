Europa League: Historial de campeones tras el título del Aston Villa

El Aston Villa logró la primera Europa League de su historia, a las órdenes del entrenador Unai Emery, que agrandó su dominio de esta competición con su quinto título del torneo conseguido como técnico, tras haberlo ganado antes en tres ocasiones con el Sevilla y en una con el Villarreal.
Si se contabilizan también la Copa de la UEFA y la Copa de Ferias, sus precedentes, los conjuntos ingleses ocupan la segunda plaza por países en el palmarés, con once, todavía a tres de distancia de los clubes españoles.
El Aston Villa toma el relevo como campeón al Tottenham, que venció la pasada campaña por 1-0 al Manchester United en la final.
Historial de campeones en la Europa League
Año Campeón Subcampeón Resultados
2025/26 Aston Villa (ING) Friburgo (ALE) 3-0
2024/25 Tottenham (ING) Manchester Utd (ING) 1-0
2023/24 Atalanta (ITA) B. Leverkusen (ALE) 3-0
2022/23 Sevilla (ESP) Roma (ITA) 1-1 (P)
2021/22 Eintracht (ALE) Rangers (ESC) 1-1 (P)
2020/21 Villarreal (ESP) Manchester Utd (ING) 1-1 (P)
2019/20 Sevilla (ESP) Inter Milán (ITA) 3-2
2018/19 Chelsea (ING) Arsenal (ING) 4-1
2017/18 At. Madrid (ESP) O. Marsella (FRA) 3-0
2016/17 Manchester U. (ING) Ajax (HOL) 2-0
2015/16 Sevilla (ESP) Liverpool (ING) 3-1
2014/15 Sevilla (ESP) Dnipro (UCR) 3-2
2013/14 Sevilla (ESP) Benfica (POR) 0-0 (P)
2012/13 Chelsea (ING) Benfica (POR) 2-1
2011/12 At. Madrid (ESP) Athletic Bilbao(ESP) 3-0
2010/11 Oporto (POR) Sporting Braga (POR) 1-0
2009/10 At. Madrid (ESP) Fulham (ING) 2-1(Prórroga)
----------------------- COPA DE LA UEFA ------------------
2008/09 Shakhtar (UCR) Werder Bremen (ALE) 2-1(Prórroga)
2007/08 Zenit (RUS) Rangers (ESC) 2-0
2006/07 Sevilla (ESP) Espanyol (ESP) 2-2 (P)
2005/06 Sevilla (ESP) Middlesbrough (ING) 4-0
2004/05 CSKA Moscú (RUS) Sporting Lisboa(POR) 3-1
2003/04 Valencia (ESP) O. Marsella (FRA) 2-0
2002/03 Oporto (POR) Celtic (ESC) 3-2
2001/02 Feyenoord (HOL) Borussia D. (ALE) 3-2
2000/01 Liverpool (ING) Alavés (ESP) 5-4 (++)
1999/00 Galatasaray (TUR) Arsenal (ING) 0-0 (P)
1998/99 Parma (ITA) O. Marsella (FRA) 3-0
1997/98 Inter Milán (ITA) Lazio (ITA) 3-0
1996/97 Schalke 04 (ALE) Inter Milán (ITA) 1-0, 0-1 (P)
1995/96 Bayern Múnich (ALE) G. Burdeos (FRA) 2-0, 3-1
1994/95 Parma (ITA) Juventus (ITA) 1-0, 1-1
1993/94 Inter (ITA) Salzburgo (AUT) 1-0, 1-0
1992/93 Juventus (ITA) B. Dortmund (ALE) 3-1, 3-0
1991/92 Ajax (HOL) Torino (ITA) 2-2, 0-0
1990/91 Inter (ITA) Roma (ITA) 2-0, 0-1
1989/90 Juventus (ITA) Fiorentina (ITA) 3-1, 0-0
1988/89 Nápoles (ITA) Stuttgart (ALE) 2-1, 3-3
1987/88 B. Leverkusen(ALE) Espanyol (ESP) 0-3, 3-0 (P)
1986/87 Goteborg (SUE) Dundee United (ESC) 1-0, 1-1
1985/86 Real Madrid (ESP) Colonia (ALE) 5-1, 0-2
1984/85 Real Madrid (ESP) Videoton (HUN) 3-0, 0-1
1983/84 Tottenham (ING) Anderlecht (BEL) 1-1, 2-1
1982/83 Anderlecht (BEL) Benfica (POR) 1-0, 1-1
1981/82 Goteborg (SUE) Hamburgo (ALE) 1-0, 3-0
1980/81 Ipswich Town (ING) AZ 67 (HOL) 3-0, 2-4
1979/80 Eintracht F.(ALE) Borussia Moen. (ALE) 2-3, 1-0
1978/79 Borussia M.(ALE) Estrella Roja (YUG) 1-1, 1-0
1977/78 PSV (HOL) Bastia (FRA) 0-0, 3-0
1976/77 Juventus (ITA) Ath. Bilbao (ESP) 1-0, 1-2
1975/76 Liverpool (ING) Brujas (BEL) 3-2, 1-1
1974/75 Borussia M.(ALE) Twente Ens. (HOL) 0-0, 5-1
1973/74 Feyenoord (HOL) Tottenham (ING) 2-2, 2-0
1972/73 Liverpool (ING) Borussia M. (ALE) 3-0, 0-2
1971/72 Tottenham (ING) Wolverhampton (ING) 2-1, 1-1
------------------- COPA DE FERIAS -----------------------
1971 Leeds United (ING) Juventus (ITA) 2-2, 1-1
1970 Arsenal (ING) Anderlecht (BEL) 1-3, 3-0
1969 Newcastle (ING) Ujpest Dozsa (HUN) 3-0, 3-2
1968 Leeds United (ING) Ferencvaros (HUN) 1-0, 0-0
1967 Din. Zagreb (YUG) Leeds Untd.(ING) 2-0, 0-0
1966 Barcelona (ESP) Zaragoza (ESP) 0-1, 4-2
1965 Ferencvaros (HUN) Juventus Turín (ITA) 1-0 (+)
1964 Zaragoza (ESP) Valencia (ESP) 2-1 (+)
1963 Valencia (ESP) Din. Zagreb (YUG) 2-0, 2-1
1962 Valencia (ESP) Barcelona (ESP) 6-2, 1-1
1961 Roma (ITA) Birmingham (ING) 2-0, 2-2
1960 Barcelona (ESP) Birmingham (ING) 1-1, 4-1
1958 Barcelona (ESP) Sel. Londres 2-2, 6-0
- Entre 1958 y 1971 el torneo se denominó Copa de Ferias.
- A partir de 1998 la final ha sido a partido único.
(P) El título se decidió en la tanda de penaltis.
(++): la final se decidió con gol de oro.
FUENTE: EFE