Europa League: El Aston Villa conquista el título en Estambul

Si tienes que ir a la guerra, llévate un fusil. Si tienes que ir a una isla desierta, no te olvides un buen libro. Y si tienes que jugar una final de la Europa League , te tiene que entrenar Unai Emery . No hay más. El técnico de Hondarribia es Míster Europa League. Su Aston Villa venció al Friburgo (0-3) y su palmarés está adornado ya por cinco títulos en esta competición. Inigualable.

Tres con el Sevilla, una con el Villarreal y ahora otra con el Aston Villa, que llevaba 44 años sin un título europeo y 30 desde la última vez que tocaban plata. Muy lejos quedaba la Copa de Europa y la Supercopa de 1982 y también la Copa de la Liga de 1996. Una generación entera de aficionados de este club de Birmingham no sabían lo que era ganar un título y sentirse campeones. Y entonces llegó Emery, que ha destrozado todas las expectativas y ha hecho saltar de alegría hasta al futuro rey de Inglaterra, que disfrutó como un 'Villano' más del milagro que ha construido Emery.

Porque nadie hubiera apostado a principios de temporada que este equipo estaría un 20 de mayo clasificado ya a la Champions League y a noventa minutos de ganar un trofeo europeo. Pero Emery mejora todo lo que toca y el Villa salió al Besiktas Park como un equipo ganador, por muchas décadas que hubiesen pasado sin ganar.

Pasaron los primeros cuarenta minutos de nervios y se quitaron la presión de encima en los cinco minutos previos al descanso. Ahí llegó una volea magnífica de Youri Tielemans. El belga ya fue héroe del Leicester City al ganar para ellos una FA Cup con un golazo y aquí repitió culminando una jugada de estrategia a la salida de un córner para encaminar la final hacia Birmingham.

Cinco minutos después de ese golazo, respondió Emi Buendía con uno incluso mejor, con un disparo curvo desde la frontal directo a la escuadra que sentenció la final antes del descanso. Los alemanes estaban atónitos, les habían arrollado con la guardia baja y en un momento psicológico tremendo. Se fueron al descanso pensando que esto estaba finiquitado.

El gol que liquidó la final de la Europa League

Y el fútbol, aunque ya deparó alguna insólita remontada en Estambul en el pasado, esta vez no tuvo cartas debajo de la manga. A los trece minutos tras la reanudación, Buendía asistió a Morgan Rogers y la final se terminó.

De coger a un equipo al borde del descenso hace menos de cuatro años a sacarlo de la depresión y convertirlo en un campeón europeo. Las lágrimas en la grada eran lógicas; en el campo también. Emery ha logrado lo inimaginable con una plantilla que se deshacía a principios de temporada por la falta de inversión debido a las restricciones del 'fair play' financiero y a la que hizo creer que todo era posible el propio Emery.

El de Hondarribia puede ahora colocarse su quinta corona en la Europa League, mientras en Birmingham saborean un entorchado que sabe tan bien como la Copa de Europa que ganaron en 1982. Todo gracias a Unai Emery.

FUENTE: EFE