Clásico Mundial 2026: Partido para hoy martes 16 de marzo

Las novenas de los Estados Unidos y Venezuela definirán la final del Clásico Mundial 2026 para conocer al sucesor de Japón, vigente campeón del torneo.

Por un lado el equipo dirigido por Mark DeRosa vienen dejar en el camino 2-1 a la República Dominicana, uno de los grandes favoritos del campeonato. En este partido destacaron Gunnar Henderson y Roman Anthony que pegaron cuadrangulares solitarios.

Mientras tanto los de Omar López superaron a Italia viniendo de atrás en la séptima entrada con sencillos productivos de Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arráez.

Venezuela envía al montículo al zurdo Eduardo Rodríguez que tiene una apertura donde trabajó 2.2 donde permitió 3 hits (2 HRs), 3 carreras, 1 base por bolas y ponchó a 5 ante los dominicanos en el cierre de la fase de grupos.

Estados Unidos mandan a la lomita a Nola McLean quien también tiene una apertura donde lanzó 3 episodios de 2 hits, 3 carreras, permitió 2 HRs. goleó a uno, boleó a 2 y ponchó a 4 ante Italia.

Partido para hoy en el Clásico Mundial 2026