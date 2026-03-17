Clásico Mundial 2026: Partido para hoy martes 16 de marzo

Las novenas de los Estados Unidos y Venezuela definirán la final del Clásico Mundial 2026 para conocer al sucesor de Japón, vigente campeón del torneo.
Mientras tanto los de Omar López superaron a Italia viniendo de atrás en la séptima entrada con sencillos productivos de Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arráez.
Venezuela envía al montículo al zurdo Eduardo Rodríguez que tiene una apertura donde trabajó 2.2 donde permitió 3 hits (2 HRs), 3 carreras, 1 base por bolas y ponchó a 5 ante los dominicanos en el cierre de la fase de grupos.
Estados Unidos mandan a la lomita a Nola McLean quien también tiene una apertura donde lanzó 3 episodios de 2 hits, 3 carreras, permitió 2 HRs. goleó a uno, boleó a 2 y ponchó a 4 ante Italia.
Partido para hoy en el Clásico Mundial 2026
- Venezuela vs Estados Unidos en el loanDepot park en Miami, Florida a las 7:00 P.M. en VIVO por la señal de RPC.