Mundial 2026: Conoce a Ralf Rangnick, entrenador de la Selección de Austria

Ralf Rangnick , nacido el 29 de junio de 1958, será el entrenador de la Selección de Austria en la Copa Mundial 2026 , que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos desde el 11 de junio.

Los austriacos integran el grupo J junto a Argentina, Argelia y Jordania.

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El alemán de 67 años tuvo una carrera discreta como futbolista, pero como dirigente fue el director deportivo del RB Leipzig y Red Bull Salzburgo, además de ser entrenador de clubes como VfB Stuttgart, Hannover 96, FC Schalke 04, RasenBallsport Leipzig y Manchester United.

Rangnick dirige al equipo nacional de Austria desde el 2022.

Palmarés de Ralf Rangnick - Mundial 2026