Mundial 2026: Conoce a Ralf Rangnick, entrenador de la Selección de Austria

Ralf Rangnick, nacido el 29 de junio de 1958, será el entrenador de la Selección de Austria en la Copa Mundial 2026, que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos desde el 11 de junio.
El alemán de 67 años tuvo una carrera discreta como futbolista, pero como dirigente fue el director deportivo del RB Leipzig y Red Bull Salzburgo, además de ser entrenador de clubes como VfB Stuttgart, Hannover 96, FC Schalke 04, RasenBallsport Leipzig y Manchester United.
Rangnick dirige al equipo nacional de Austria desde el 2022.
Palmarés de Ralf Rangnick - Mundial 2026
- Copa de la Liga de Alemania (2005)
- Copa de Alemania (2011)
- Supercopa de Alemania (2011)