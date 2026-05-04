MLB: Iván Herrera produce de gran forma en duelo ante Cerveceros de Milwaukee

MLB: Iván Herrera produce de gran forma en duelo ante Cerveceros FOTO: Jeff Curry-USA TODAY Sports

El pelotero panameño Iván Herrera tuvo una productiva jornada este lunes en la MLB , donde sus Cardenales de San Luis vencieron 6-3 a los Cerveceros de Milwaukee en el Busch Stadium.

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Herrera pegó su noveno doblete de la temporada 2026 ante un sinker de Chad Patrick, en el cual remolcó tres carreras en las piernas de Nathan Church, Pedro Pagés y JJ Wetherholt, en la baja del cuarto episodio.

El contacto que se estrelló en la cerca, viajó 390 pies y tuvo una velocidad de salida de 103.2 mph.

El canalero terminó bateando de 5-2 con 1 doble, 3 carreras producidas y 2 ponches.

Números de Iván Herrera en la temporada 2026 de la MLB

El Grandes Ligas de 25 años está bateando .256 producto de 32 imparables en 125 turnos al bate, 4 cuadrangulares, 17 empujadas, 21 anotadas, 9 dobles, 1 base robada, 27 bases por bolas y 27 ponches.