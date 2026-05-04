MLB MLB -  4 de mayo de 2026 - 21:42

MLB: Iván Herrera produce de gran forma en duelo ante Cerveceros de Milwaukee

El receptor panameño Iván Herrera remolcó tres carreras en el duelo de la MLB entre Cardenales de San Luis y Cerveceros de Milwaukee.

MLB: Iván Herrera produce de gran forma en duelo ante Cerveceros
MLB: Iván Herrera produce de gran forma en duelo ante CervecerosFOTO: Jeff Curry-USA TODAY Sports

El pelotero panameño Iván Herrera tuvo una productiva jornada este lunes en la MLB, donde sus Cardenales de San Luis vencieron 6-3 a los Cerveceros de Milwaukee en el Busch Stadium.

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Herrera pegó su noveno doblete de la temporada 2026 ante un sinker de Chad Patrick, en el cual remolcó tres carreras en las piernas de Nathan Church, Pedro Pagés y JJ Wetherholt, en la baja del cuarto episodio.

El contacto que se estrelló en la cerca, viajó 390 pies y tuvo una velocidad de salida de 103.2 mph.

El canalero terminó bateando de 5-2 con 1 doble, 3 carreras producidas y 2 ponches.

Números de Iván Herrera en la temporada 2026 de la MLB

El Grandes Ligas de 25 años está bateando .256 producto de 32 imparables en 125 turnos al bate, 4 cuadrangulares, 17 empujadas, 21 anotadas, 9 dobles, 1 base robada, 27 bases por bolas y 27 ponches.

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