Mundial 2026: Conoce a Lionel Scaloni, entrenador de la selección de Argentina

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección de Argentina, buscará repetir la historia del 2022 y coronarse campeón en la Copa Mundial 2026, que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos desde el 11 de junio.
El técnico de 47 años nació el 16 de mayo de 1978 en Pujato, Argentina.
Como futbolista, inició su carrera en Newell's y Estudiantes. Luego pasó por el Deportivo de La Coruña de España, West Ham de Inglaterra, Racing de Santander de España, Mallorca de España, Lazio y Atalanta de Italia.
Con la selección nacional jugó el Mundial 2006 y la Copa Mundial Sub-20 en 1997.
Logros principales de Lionel Scaloni - Mundial 2026
- Campeón de la Copa América 2021
- Campeón de la Copa América 2024
- Campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2022
- Finalissima 2022