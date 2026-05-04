MUNDIAL 2026 Copa Mundial de Fútbol  -  4 de mayo de 2026 - 15:40

Mundial 2026: Conoce a Lionel Scaloni, entrenador de la selección de Argentina

El entrenador Lionel Scaloni liderará a la selección de Argentina en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: Conoce a Lionel Scaloni

Mundial 2026: Conoce a Lionel Scaloni, entrenador de la selección de Argentina

FOTO: AFA

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección de Argentina, buscará repetir la historia del 2022 y coronarse campeón en la Copa Mundial 2026, que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos desde el 11 de junio.

Los argentinos integran el grupo J junto a Argelia, Australia y Jordania, donde se perfilan como los favoritos para terminar líderes.

El técnico de 47 años nació el 16 de mayo de 1978 en Pujato, Argentina.

Como futbolista, inició su carrera en Newell's y Estudiantes. Luego pasó por el Deportivo de La Coruña de España, West Ham de Inglaterra, Racing de Santander de España, Mallorca de España, Lazio y Atalanta de Italia.

Con la selección nacional jugó el Mundial 2006 y la Copa Mundial Sub-20 en 1997.

Logros principales de Lionel Scaloni - Mundial 2026

  • Campeón de la Copa América 2021
  • Campeón de la Copa América 2024
  • Campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2022
  • Finalissima 2022

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