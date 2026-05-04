Naoya Inoue y "Bam" Jesse Rodríguez le dan la bienvenida a un futuro choque de estrellas

Las estrellas libra por libra Naoya Inoue y Jesse Rodríguez le han dado la bienvenida a un futuro choque de talentos, uno que planea hacer realidad el Presidente de la Autoridad de Entretenimiento de Arabia Saudita Turki Al-Alshikh.

Ambos púgiles recientemente respondieron preguntas sobre verse cara a cara con el otro, dos atletas que se encuentran en el top 5 de los mejores libra por libra de The Ring Magazine.

“Si me ofrecieran esa pelea ahora mismo, sin duda la aceptaría. Creo que un combate entre yo e Inoue sería sin duda una de las peleas más importantes en las categorías de peso más bajas… De todas formas, me encanta ir a Japón, así que si peleara allí por primera vez, sería genial”, mencionó el invicto de Álamo.

“Por supuesto (que pelearía contra Rodríguez), pero todo depende del momento oportuno”, le dijo Inoue a Mike Coppinger de The Ring desde su vestuario en el Tokyo Dome después de vencer a Nakatani.

Turki planea el Naoya Inoue vs Bam Rodríguez

Turki Alalshikh planea hacer que Naoya Inoue y 'Bam' Rodríguez se enfrenten por el título de peso supergallo de The Ring en enero en Japón y mediante el insider Mike Coppinger ha informado que se busca la mayor capacidad de público posible, aunque aún no se ha decidido el lugar, además se diseñará un cinturón especial del Ring para la superpelea.

Muchos informes han mencionado que uno de los escenarios candidatos sería el Nuevo Estadio Nacional de Tokio, con capacidad hasta de 80,000 espectadores.

Un choque que podría atraer reflectores del mundo del boxeo, con un "Bam", que en junio ascenderá al peso gallo para medirse al campeón Antonio Vargas, mientras que el pegador de Yokohama se mantendrá en la categoría antes de saltar al que el mismo ha dicho que será su límite, el peso pluma (126 libras).