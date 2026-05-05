MLB: José Caballero le devuelve la confianza a Yankees con producción ofensiva FOTO / YANKEES

Un día después de la decisión de los Yankees de mandar a Anthony Volpe a Triple-A, José Caballero mostró su bateo oportuno luego de pegar un doblete productor en la victoria ante los Orioles.

Esta fue la cuarta victoria consecutiva y la octava en los últimos diez encuentros para quedar con marca de 24-11.

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Panameños en la MLB

José Caballero

"Chema" se fue de 3-1 (doble) con una empujada, una anotada en la contundente victoria de los Yankees de New York 12-1 ante los Orioles de Baltimore.

Esta temporada batea para .261 con 4 cuadrangulares, 13 remolcadas, 13 bases robadas y .725 de OPS.

Iván Herrera

Como designado se fue de 5-2 con tres remolcadas en el triunfo de los Cardenales de San Luis ante los Cerveceros de Milwaukee.

Esta campaña batea para .256 con 4 cuadrangulares, 17 remolcadas, 1 base robada, .840 de OPS.