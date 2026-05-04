Selección de Panamá jugará amistoso ante la Bosnia Herzegovina de Edin Dzeko

La Selección de Panamá ya tiene confirmado su último rival previo a su esperado estreno en el próximo Mundial 2026 .

El rival será la también mundialista selección de Bosnia y Herzegovina y ambas selecciones se estarán enfrentando el próximo sábado 6 de junio a las 2:00 p.m. en el Energizer Park , en la ciudad de St. Louis, Missouri.

El encuentro significará el último examen de preparación previo a que los dirigidos viajen a territorio mundialista en Toronto y se instalen en su campamento base en la ciudad canadiense de New Tecumseth.

“Estamos encantados de tener la oportunidad de jugar este partido. Es un amistoso que tiene mucho sentido para nosotros, nuestro último partido antes de nuestro debut en la Copa Mundial de la FIFA en Toronto, ante un rival europeo, y en Estados Unidos, después de nuestro partido de despedida en casa ante nuestra afición”, indicó Miguel Zúñiga, secretario general de la Federación Panameña de Fútbol.

Panamá tiene programado disputar su despedida ante su público en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, el próximo miércoles 3 de junio ante su similar de República Dominicana.

Luego de la despedida, la escuadra panameña estará viajando al día siguiente, el 4 de junio, rumbo a St. Louis para afinar los últimos detalles con miras a su encuentro ante Bosnia y Herzegovina.

Después del partido, será el turno del esperado viaje a territorio mundialista, cuando el 7 de junio salga el avión rumbo a Toronto para la llegada oficial de Panamá a la Copa del Mundo 2026.

Sobre Bosnia y Herzegovina

La Selección de Bosnia y Herzegovina clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 por la vía del repechaje UEFA tras dejar en el camino a las selecciones de Galés e Italia.

Para Bosnia y Herzegovina, clasificada en la posición 65 según el último ranking FIFA del mes de abril, será su segunda participación en una Copa del Mundo de la FIFA tras su primera aparición en el Mundial de Brasil 2014.

El elenco europeo está ubicado en el Grupo B del Mundial de 2026 junto a Canadá, Catar y Suiza.

Programación - amistosos de la Selección de Panamá

De esta manera, Panamá cierra su listado de partidos de preparación previo a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 programada para el próximo 17 de junio ante Ghana, en el Estadio de Toronto.

En total, son tres partidos de preparación para la escuadra comandada por el DT Thomas Christiansen.

El primero será el próximo 31 de mayo como visitante frente a su similar de Brasil, en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

Luego estaremos jugando en casa el próximo 3 de junio en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez en nuestra despedida ante República Dominicana.

Y cerramos la fase de amistosos, el sábado 6 de junio, en St Louis, midiéndonos ante el seleccionado de Bosnia y Herzegovina, en el Energizer Park.

Copa Mundial de la FIFA 2026

Panamá se prepara para ver acción en su segunda Copa del Mundo de la FIFA.

A continuación, su calendario mundialista en el Grupo L: