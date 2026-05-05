José Caballero: Los números que han permitido a "Chema" quedarse como titular en los Yankees

El panameño José Caballero tiene un objetivo definido en esta temporada: consolidarse como el campocorto titular de los Yankees de Nueva York. Y hasta ahora, su rendimiento respalda plenamente esa aspiración.

Caballero, incorporado a la organización neoyorquina la campaña pasada, ha manejado con tranquilidad la expectativa generada por el eventual regreso de Anthony Volpe, considerado originalmente el dueño natural de la posición en el Bronx.

Mientras crecían las especulaciones sobre la vuelta de Volpe al equipo grande, el panameño ha respondido dentro del terreno, aplazando cualquier decisión inmediata gracias a su aporte ofensivo y a su impacto en las bases.

Durante sus últimos 15 encuentros, “Cabbie” registra promedio de .302, luego de conectar 16 imparables en 53 apariciones al plato. En ese tramo también ha conectado tres cuadrangulares, todos entre el 24 de abril y el 1 de mayo, coincidiendo con las series frente a los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore.

En declaraciones ofrecidas a medios estadounidenses, Caballero aseguró que no ve imposible convertirse en un bateador de 15 jonrones esta temporada. Actualmente acumula cuatro vuelacercas y busca superar su mejor registro personal, establecido en 2024 con los Rays de Tampa Bay, cuando disparó nueve bambinazos.

La producción ofensiva del chiricano en este periodo también incluye nueve carreras anotadas, cuatro remolcadas, porcentaje de embasado de .351 y slugging de .491.

José Caballero no pierde su velocidad

Más allá de su aporte con el madero, Caballero continúa marcando diferencias con su velocidad. En esos últimos 15 partidos ha estafado cinco bases, elevando a 13 su total en la campaña, cifra que lo coloca como líder de robos en la Liga Americana.

El panameño ya había demostrado ser uno de los corredores más peligrosos de las Grandes Ligas. En 2025 encabezó todo el béisbol con 49 bases robadas y además lideró este departamento durante tres temporadas consecutivas en el joven circuito.

Defensivamente, Caballero también ha respondido. En la temporada 2026 ha disputado 33 juegos, todos como titular, con apenas tres errores cometidos. Además, acumula 101 asistencias, ha participado en 19 dobles matanzas y presenta porcentaje de fildeo de .979.

El desempeño del infielder canalero no ha pasado desapercibido para el dirigente de los Yankees, Aaron Boone, quien durante la serie frente a Houston reconoció el nivel mostrado por el panameño. Aunque destacó la importancia de Anthony Volpe para la organización, dejó claro que “Cabbie está ahí hoy. Está jugando a un nivel realmente alto”.

FUENTE: EFE