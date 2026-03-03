Clásico Mundial 2026: Partidos para hoy martes 3 de marzo en Spring Training

Las novenas que participarán en el Clásico Mundial 2026 tendrán hoy duelos de preparación ante equipos de las Grandes Ligas (MLB).
Para el 4 de marzo, el equipo panameño liderado por José Mayorga enfrentará a los Tigres de Detroit en su último duelo de preparación antes de viajar a Puerto Rico (sede del grupo A) para debutar el 6 de marzo en el Clásico Mundial 2026 frente a Cuba en el Estadio Hiram Bithorn.
Partidos de preparación de las novenas del Clásico Mundial 2026
- Panamá vs Yankees
- Colombia vs Pirates
- Países Bajos vs Orioles
- Canadá vs Blue Jays
- Israel vs Marlins
- Nicaragua vs Mets
- Brasil vs Athletics
- Cuba vs Royals
- Italia vs Cubs
- Estados Unidos vs Giants
- Gran Bretaña vs Brewers
- México vs D-backs
- Tigers vs República Dominicana
- Puerto Rico vs Red Sox
- Venezuela vs Astros