CLÁSICO MUNDIAL Clásico Mundial de Béisbol -  3 de marzo de 2026 - 08:52

Clásico Mundial 2026: Partidos para hoy martes 3 de marzo en Spring Training

Las novenas que participarán en el Clásico Mundial 2026 tendrán hoy duelos de preparación ante equipos de las Grandes Ligas (MLB).

FOTO / FEDEBEIS

Panamá envía a la lomita al derecho Jorge "Muñeco" García, mientras que los del Bronx envían al zurdo Max Fried, el actual número uno de la rotación de los Yankees.

Para el 4 de marzo, el equipo panameño liderado por José Mayorga enfrentará a los Tigres de Detroit en su último duelo de preparación antes de viajar a Puerto Rico (sede del grupo A) para debutar el 6 de marzo en el Clásico Mundial 2026 frente a Cuba en el Estadio Hiram Bithorn.

Partidos de preparación de las novenas del Clásico Mundial 2026

  • Panamá vs Yankees
  • Colombia vs Pirates
  • Países Bajos vs Orioles
  • Canadá vs Blue Jays
  • Israel vs Marlins
  • Nicaragua vs Mets
  • Brasil vs Athletics
  • Cuba vs Royals
  • Italia vs Cubs
  • Estados Unidos vs Giants
  • Gran Bretaña vs Brewers
  • México vs D-backs
  • Tigers vs República Dominicana
  • Puerto Rico vs Red Sox
  • Venezuela vs Astros
