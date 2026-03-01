Cuba anunció que estarán en el Clásico Mundial 2026 pese a que EE.UU. no dio visas a 8 delegados

La Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) anunció este domingo que el equipo de Cuba competirá en el VI Clásico Mundial 2026 de Béisbol pese a la negativa de visas de Estados Unidos a ocho integrantes de su delegación, acto que tildó de "discriminatorio, politizado y ajeno a las esencias del deporte".

La Federación reiteró en un comunicado publicado en medios estatales que "cada uno de los integrantes de la delegación excluidos arbitrariamente debió cumplir funciones establecidas por los organizadores para todos los países convocados".

En tal sentido explicó que esas funciones fueron redistribuidas entre los pocos oficiales de que dispone -incluidos miembros del colectivo técnico-, lo que considera coloca al equipo insular en "evidente desventaja operacional y competitiva".

"No renunciaremos a un evento del que formamos parte desde su edición fundacional", afirma, y señala que ha prevalecido "la voluntad de competir y hacerlo con dignidad".

Cuba rival de Panamá en el Clásico Mundial 2026

Además informa que el equipo viajará en breve hacia Arizona (EE.UU.) para cerrar su preparación de cara al Clásico Mundial que se jugará del 5 al 17 de marzo, con rondas de grupo en las ciudades estadounidenses de Miami, Florida, Houston y Texas, así como en San Juan (Puerto Rico) y Tokio, en Japón.

Por su parte, el Instituto Nacional de Deportes (Inder) publicó una nota este domingo en la que ve el trato "discriminatorio" de Washington con el equipo cubano como un "acto de agresión" contra la isla y su deporte nacional.

"La decisión (de EE.UU.) pretende obstaculizar y dañar, de manera intencional, la participación y el desempeño del equipo Cuba en tan reconocida competencia beisbolera", alega.

El Inder sostiene que el gobierno estadounidense "ha tenido como propósito crear dificultades y poner trabas" a la selección insular.

Asimismo, recalca que durante casi setenta años el deporte ha sido uno de los sectores "más impactados por la política de asedio" de EE.UU. contra Cuba.

Cuba está ubicada en el grupo A del Clásico Mundial junto a las novenas de Puerto Rico, Colombia, Panamá y Canadá.

Las autoridades deportivas cubanas han indicado el propósito de participar en este evento con la aspiración de repetir el histórico cuarto puesto logrado en el Clásico Mundial de 2023.