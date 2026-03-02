BEISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  2 de marzo de 2026 - 11:04

Béisbol Mayor 2026: Los "Indios" de Veraguas presentaron su roster oficial

La novena de los Indios de Veraguas buscará ser protagonista en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

La novena de Veraguas bajo el mando del mánager Abdiel Ramos, buscará competir y ser protagonista en el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Los hermanos José y Erick Mordock regresan a vestir la camiseta de su provincia, tras jugar varias temporadas con Chiriquí y Darién respectivamente.

El ex Grandes Ligas Severino González será la arma principal del equipo en el montículo.

Veraguas debuta el 13 de marzo ante Panamá Este en el Estadio Nacional Rod Carew (2:00 pm).

Roster de Veraguas - Béisbol Mayor 2026

Lanzadores

  • Severino González
  • Abraham Atencio
  • Jossmar Atencio (U23)
  • Javier Reina (U23)
  • Félix Díaz
  • Amilkar Bazan (U23)
  • Israel Mendoza
  • Jonathan Amaya
  • Marcos Frías
  • Juventino González

Receptores

  • Adolfo Reina
  • Edwin Hidalgo (U23)
  • Juan Aizprúa

Jardineros

  • José Mordock
  • Erick Mordock
  • Miguel Atencio
  • Navid Sánchez

Cuadro interior

  • Edder Cerceño
  • Jesús Muñoz (U23)
  • Ricardo Corcho
  • Álvaro Guevara
  • Carlos Quintero (U23)
  • Moisés Batista (U23)
  • Alfredo Alderete (U23)
