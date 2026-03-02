Béisbol Mayor 2026: Los "Indios" de Veraguas presentaron su roster oficial

La novena de Veraguas bajo el mando del mánager Abdiel Ramos, buscará competir y ser protagonista en el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.
El ex Grandes Ligas Severino González será la arma principal del equipo en el montículo.
Veraguas debuta el 13 de marzo ante Panamá Este en el Estadio Nacional Rod Carew (2:00 pm).
Roster de Veraguas - Béisbol Mayor 2026
Lanzadores
- Severino González
- Abraham Atencio
- Jossmar Atencio (U23)
- Javier Reina (U23)
- Félix Díaz
- Amilkar Bazan (U23)
- Israel Mendoza
- Jonathan Amaya
- Marcos Frías
- Juventino González
Receptores
- Adolfo Reina
- Edwin Hidalgo (U23)
- Juan Aizprúa
Jardineros
- José Mordock
- Erick Mordock
- Miguel Atencio
- Navid Sánchez
Cuadro interior
- Edder Cerceño
- Jesús Muñoz (U23)
- Ricardo Corcho
- Álvaro Guevara
- Carlos Quintero (U23)
- Moisés Batista (U23)
- Alfredo Alderete (U23)