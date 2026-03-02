Béisbol Mayor 2026: Los "Indios" de Veraguas presentaron su roster oficial

La novena de Veraguas bajo el mando del mánager Abdiel Ramos, buscará competir y ser protagonista en el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 .

Los hermanos José y Erick Mordock regresan a vestir la camiseta de su provincia, tras jugar varias temporadas con Chiriquí y Darién respectivamente.

El ex Grandes Ligas Severino González será la arma principal del equipo en el montículo.

Veraguas debuta el 13 de marzo ante Panamá Este en el Estadio Nacional Rod Carew (2:00 pm).

Roster de Veraguas - Béisbol Mayor 2026

Lanzadores

Severino González

Abraham Atencio

Jossmar Atencio (U23)

Javier Reina (U23)

Félix Díaz

Amilkar Bazan (U23)

Israel Mendoza

Jonathan Amaya

Marcos Frías

Juventino González

Receptores

Adolfo Reina

Edwin Hidalgo (U23)

Juan Aizprúa

Jardineros

José Mordock

Erick Mordock

Miguel Atencio

Navid Sánchez

Cuadro interior