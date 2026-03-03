LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 7 del Clausura 2026

La jornada 76 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en la tabla de posiciones con un nuevo club en el campeonato.
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Alianza FC / 7 / 10
- UMECIT / 7 / 10
- Sporting SM / 6 / 9
- Tauro FC / 7 / 9
- Plaza Amador / 7 / 8
- Árabe Unido / 7 / 7
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- CAI / 7 / 13
- Unión Coclé / 7 / 13
- Veraguas United / 7 / 8
- CD Universitario / 6 / 7
- San Francisco / 7 / 7
- Herrera FC / 7 / 5