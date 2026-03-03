LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  3 de marzo de 2026 - 07:57

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 7 del Clausura 2026

Repasa a continuación la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), tras la jornada 7.

FOTO / LPF

La jornada 76 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en la tabla de posiciones con un nuevo club en el campeonato.

RESULTADOS DE LA J7 - CLAUSURA 2026 LPF

  • Tauro FC 1 - 3 Unión Coclé
  • Veraguas United 1 - 1 CD Plaza Amador
  • Sporting San Miguelito 1 - 1 CAI
  • UMECIT 3 - 0 CD Universitario
  • Herrera FC 2 - 1 Árabe Unido
  • Alianza 3 - 3 San Francisco FC

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J7 DEL CLAUSURA 2026 LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Alianza FC / 7 / 10
  2. UMECIT / 7 / 10
  3. Sporting SM / 6 / 9
  4. Tauro FC / 7 / 9
  5. Plaza Amador / 7 / 8
  6. Árabe Unido / 7 / 7

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. CAI / 7 / 13
  2. Unión Coclé / 7 / 13
  3. Veraguas United / 7 / 8
  4. CD Universitario / 6 / 7
  5. San Francisco / 7 / 7
  6. Herrera FC / 7 / 5
