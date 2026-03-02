José Caballero: "Es algo especial" el duelo ante Yankees de New York.

El pelotero José Caballero habló en entrenamiento de la selección de Béisbol de Panamá, que estarán enfrentando a los Yankees de New York previo al Clásico Mundial 2026 de Béisbol.

"Chema" ha dejado claro lo especial del cara a cara como preparación para la cita mundialista que se llevará a cabo en Puerto Rico.

José Caballero desde Tampa

"Es muy especial, nunca me esperé jugar en un estadio de los Yankees con Panamá, creo que es algo especial, un sueño que no soñé hecho realidad sabes", mencionó el infielder panameño.

"Lo bueno es que es un grupo que nos conocemos bastante de anteriormente haber jugado juntos, hay mucha gente que se ha mantenido jugando en equipo y es una parte muy importante, es algo que nos ayuda a la química del equipo y muy emocionado de estar nuevamente con mis compañeros y poder representar a nuestro país, ponerme esta camiseta con tanto orgullo", destacó.

"Donde sea, infielder, outfielder, estaré disponible para ayudar al equipo en lo que se necesite, comenzar en el short o donde el manager decida, el tiene la ultima palabra, pero estamos dispuestos a ayudar al equipo en lo que sea", finalizó "Chema" Caballero.