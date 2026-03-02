CLASICO MUNDIAL Béisbol -  2 de marzo de 2026 - 14:36

Clásico Mundial 2026: Panamá confirma abridores para primeros 2 partidos

La selección de Béisbol de Panamá confirmó sus primeros dos abridores para el Clásico Mundial 2026.

FOTO: MLB

Después de muchos días de espera, la selección de Béisbol de Panamá confirmó sus primeros dos abridores para el Clásico Mundial 2026, que inicia el 5 de marzo.

José Mayorga, mánager del equipo panameño, anunció este lunes los encargados de subir al montículo en los primeros compromisos desde el 6 de marzo frente a Cuba.

Previo al Clásico, Jorge García será el abridor ante los Yankees de Nueva York y Jamie Barría frente a los Tigres de Detroit, en los partidos de exhibición que se celebrarán el 3-4 de marzo.

Rotación abridora de Panamá - Clásico Mundial 2026

  • Logan Allen vs Cuba, viernes 6 de Marzo.
  • Ariel Jurado vs Puerto Rico, 7 de Marzo.

Calendario de Panamá en el Clásico Mundial 2026

  • Cuba vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Viernes, 6 de marzo
  • Panamá vs Puerto Rico - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Sábado, 7 de marzo
  • Panamá vs Canadá - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Domingo, 8 de marzo
  • Colombia vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Lunes, 9 de marzo

