Béisbol Mayor 2026: Chiriquí revela nómina para el Campeonato

La novena de Chiriquí hizo oficial su selección para buscar la corona en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

FOTO: CHIRIQUÍ GANAO BRAVO

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 inicia el viernes 13 de marzo y la novena de Chiriquí bajo el mando de Alberto Macré buscará ganar su título 18 en la categoría.

Los chiricanos medirán fuerzas ante Colón en el nuevo estadio Roberto Mariano Bula, en el partido inaugural del certamen desde las 8:00 p.m. (en vivo por RPC).

Roster de Chiriquí - Béisbol Mayor 2026

Lanzadores

  • Steven Fuentes
  • Eddie Serrano
  • Luis Barroso
  • Kevin Miranda
  • Ernesto Silva
  • Bryan Cáceres
  • Gilberto Chu
  • Luis Alberto Escobar (extranjero)

Receptores

  • Alexis Quintero
  • Erasmo Caballero

Jugadores de cuadro

  • Xavier Quiroz
  • Luis Jordan
  • Jeffer Patiño
  • Jhonny Santos
  • Erick Barría
  • Amador Rojas
  • Neiker Duque
  • Jonathan Guerra
  • Joans Montenegro
  • Arturo Andrade
  • Iraj Serrano
  • Ariel Serrano
  • Jonathan Saavedra
  • Jorge Rodríguez
