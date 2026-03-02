Béisbol Mayor 2026: Chiriquí revela nómina para el Campeonato

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 inicia el viernes 13 de marzo y la novena de Chiriquí bajo el mando de Alberto Macré buscará ganar su título 18 en la categoría.
Roster de Chiriquí - Béisbol Mayor 2026
Lanzadores
- Steven Fuentes
- Eddie Serrano
- Luis Barroso
- Kevin Miranda
- Ernesto Silva
- Bryan Cáceres
- Gilberto Chu
- Luis Alberto Escobar (extranjero)
Receptores
- Alexis Quintero
- Erasmo Caballero
Jugadores de cuadro
- Xavier Quiroz
- Luis Jordan
- Jeffer Patiño
- Jhonny Santos
- Erick Barría
- Amador Rojas
- Neiker Duque
- Jonathan Guerra
- Joans Montenegro
- Arturo Andrade
- Iraj Serrano
- Ariel Serrano
- Jonathan Saavedra
- Jorge Rodríguez