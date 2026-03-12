CLÁSICO MUNDIAL Clásico Mundial de Béisbol -  12 de marzo de 2026 - 07:25

Clásico Mundial 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 11 de marzo

Repasa a continuación las posiciones de las novenas en el Clásico Mundial 2026 de béisbol, tras jornada del miércoles 11 de marzo.

FOTO / WBC

Posiciones del Clásico Mundial 2026

Grupo A - San Juan Equipo - Ganados - Perdidos

  1. Canadá* 3 - 1
  2. Puerto Rico* 2 - 1
  3. Cuba 2 -2
  4. Colombia 1- 3
  5. Panamá 1 - 3

Grupo B - Houston

  1. Italia* 4 - 0
  2. Estados Unidos* 3 - 1
  3. México 2 - 2
  4. Gran Bretaña 1 - 3
  5. Brasil 0 - 4

Grupo C - Tokio

  1. Japón* 4 - 0
  2. Corea del Sur* 2 - 2
  3. Australia 2 - 2
  4. China Taipéi 2 - 2
  5. República Checa 0 - 4

Grupo D - Miami

  1. República Dominicana* 4 - 0
  2. Venezuela* 3 - 1
  3. Israel 2 - 2
  4. Países Bajos 1 - 3
  5. Nicaragua 0 - 4

*Clasificados a cuartos de final

