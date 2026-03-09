Colombia vs Panamá: EN VIVO el Clásico Mundial 2026

2da Alta / Colombia 0-0 Panamá
Jordan Díaz recibe base por bolas.
Rodríguez se poncha tirándole.
Campero falla con jugada de selección a segunda y luego falla con intento de robo de base
CLÁSICO MUNDIAL
Sigue entrada por entrada la incidencias del partido entre Colombia y Panamá en su cuarto juego en el Clásico Mundial 2026 desde el Estadio Hiram Bithorn.
