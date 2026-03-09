EN VIVO

CLÁSICO MUNDIAL

Colombia vs Panamá: EN VIVO el Clásico Mundial 2026

Colombia vs Panamá: EN VIVO el Clásico Mundial 2026

Colombia vs Panamá: EN VIVO el Clásico Mundial 2026

FOTO / FEDEBEIS
Clásico Mundial de Béisbol - 

Sigue entrada por entrada la incidencias del partido entre Colombia y Panamá en su cuarto juego en el Clásico Mundial 2026 desde el Estadio Hiram Bithorn.

Sigue entrada por entrada la incidencias del partido entre Colombia y Panamá en su cuarto juego en el Clásico Mundial 2026 desde el Estadio Hiram Bithorn.

Live Blog Post

2da Alta / Colombia 0-0 Panamá

Jordan Díaz recibe base por bolas.

Rodríguez se poncha tirándole.

Campero falla con jugada de selección a segunda y luego falla con intento de robo de base

Live Blog Post

1ra Baja / Colombia 0-0 Panamá

Bradfield Jr. falla con roleta a la tercera base.

Caballero falla con elevado al jardín izquierdo.

Bernal falla con rodado a la primera base.

Live Blog Post

1ra Alta / Colombia 0-0 Panamá

Arroyo falla con elevado al central.

Ramírez falló con elevado al jardín derecho.

Solano se poncha tirándole.

Live Blog Post

PLAY BALL

Live Blog Post

Line Up de Colombia

  1. Michael Arroyo - 2B
  2. Harold Ramírez - JD
  3. Donovan Solano - 3B
  4. Jordan Díaz - BD
  5. Reynaldo Rodríguez - 1B
  6. Gustavo Campero - JI
  7. Daniel Vellojin - R
  8. Brayan Buelvas - JC
  9. Dayan Frías - CC
Live Blog Post

Line Up de Panamá

  1. Enrique Bradfield Jr. - JC
  2. José Caballero - CC
  3. Leonardo Bernal - R
  4. José Ramos - JD
  5. Edmundo Sosa - 3B
  6. Chistian Bethancourt - 1B
  7. Luis Castillo - JI
  8. Miguel Amaya - BD
  9. Rubén Tejada - 2B

Lanzador: Paolo Espino

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2031021681016205595?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Clásico Mundial 2026: Corea se queda con el desempate y avanza a cuartos

Clásico Mundial 2026: Line Up de Panamá para duelo ante Colombia

Clásico Mundial 2026: "Representar al país para mí lo es todo", Enrique Bradfield Jr.

Recomendadas

Últimas noticias