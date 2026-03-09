¡HÉROE INESPERADO!: Rubén Tejada figura en primer triunfo de Panamá en Clásico Mundial 2026

Rubén Tejada no había tenido acción en el Clásico Mundial 2026, pero en la sexta entrada con el resultados adverso, José Mayorga trajo como emergente al veragüense por Leo Jiménez. El ex de los Mets de New York conectó un batazo por el medio del terreno y así Panamá tomó el comando.

"Un momento inolvidable, uno más en mi carrera, son esos momentos que me han cateterizado , me han llenado de emoción siempre esas situaciones y que más en estos torneos así", dijo Rubén Tejada una vez finalizó el partido.

"Oportunidades así van a salir y de mi parte prepararme cuando llegue hacer lo mejor posible como hice hoy para ayudar al equipo a ganar", añadió el Tejada en conferencia de prensa.

El "Rookie" es recordado por esa lamentable jugada en el 2015 cuando Chase Utley se deslizó en segunda base directo hacia el panameño, generando una grave lesión de larga duración.