Thomas Christiansen habló sobre la suspensión de Fidel Escobar

El entrenador de la Selección de Panamá , Thomas Christiansen , le sigue dando seguimiento a Fidel Escobar de cara a la Copa del Mundo 2026.

El defensor de 31 años se había perdido varios partidos al inicio del año por una hernia discal en la zona lumbar (L4-L5) y desde que jugó 8 minutos el 12 de abril ante Liberia, ha completado los 90' minutos en los últimos tres choques del Saprissa.

La mala noticia para el zaguero es que fue suspendido por tres partidos y multado con 200,000.00 colones luego de un altercado con el comisionado registrado en el partido entre Deportivo Saprissa y Puntarenas, el 26 de abril.

Las impresiones de Thomas Christiansen sobre Fidel Escobar

"El tema de la suspensión veremos en qué queda, ojalá se la quiten y lo positivo es que ya está sobre el terreno de juego sumando minutos", inició el hispano danés de 53 años en una entrevista con ESPN.

"Hemos estado en comunicación con él y con el preparado físico buscando mejorar esos minutos de partido y entrenamientos, porque la exigencia que tiene en su club no es la misma que en la selección", añadió.