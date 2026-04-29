Thomas Christiansen habló sobre la suspensión de Fidel Escobar

El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, le sigue dando seguimiento a Fidel Escobar de cara a la Copa del Mundo 2026.
La mala noticia para el zaguero es que fue suspendido por tres partidos y multado con 200,000.00 colones luego de un altercado con el comisionado registrado en el partido entre Deportivo Saprissa y Puntarenas, el 26 de abril.
Las impresiones de Thomas Christiansen sobre Fidel Escobar
"El tema de la suspensión veremos en qué queda, ojalá se la quiten y lo positivo es que ya está sobre el terreno de juego sumando minutos", inició el hispano danés de 53 años en una entrevista con ESPN.
"Hemos estado en comunicación con él y con el preparado físico buscando mejorar esos minutos de partido y entrenamientos, porque la exigencia que tiene en su club no es la misma que en la selección", añadió.