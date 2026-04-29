Béisbol Mayor 2026: Chiriquí le gana duelo a Bocas del Toro y sigue con vida

Chiriquí superó a Bocas del Toro en el Juego 5 de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 desde el Estacio Nacional Rod Carew.
Finaliza el partido
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¡EL GANA'O BRAVO NO SE DEJA!— Deportes RPC (@deportes_rpc) April 30, 2026
Chiriquí blanqueó 7-0 a Bocas del Toro para lograr su segunda victoria de la Serie Final del Béisbol Mayor 2026 y obligar a un 6to partido.#BeisRPC @FedebeisOficial pic.twitter.com/y7DoEaSGpa