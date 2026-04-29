BÉISBOL Beisbol mayor Panamá -  29 de abril de 2026 - 23:20

Béisbol Mayor 2026: Chiriquí le gana duelo a Bocas del Toro y sigue con vida

Chiriquí le ganó el Juego 5 de la Serie Final del Béisbol Mayor 2026 a Bocas del Toro desde el Estadio Rod Carew.

Béisbol Mayor 2026: Chiriquí le gana duelo a Bocas del Toro y sigue con vida

Béisbol Mayor 2026: Chiriquí le gana duelo a Bocas del Toro y sigue con vida

FOTO: FEDEBEIS

Chiriquí superó a Bocas del Toro en el Juego 5 de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 desde el Estacio Nacional Rod Carew.

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Finaliza el partido

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Alta del noveno inning

Rápidamente Bocas del Toro saca el episodio.

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Baja del octavo episodio

Dominada la ofensiva bocatoreña y no pueden anotar.

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Una más, se ponen en ventaja de 7 rayitas

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Más carreras, ahora en la octava entrada

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Termina la séptima entrada

Chiriquí completa un doble play para sacar otro cero.

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Chiriquí se pone con 4 de ventaja

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Más rayitas en el séptimo, ahora con batazo grande de Jhony Santos

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Entrada productiva para Chiriquí, la séptima

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Baja del sexto inning

Otra gran entrada para Darío Agrazal Jr, que sigue poniendo ceros en la pizarra.

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6to episodio, parte alta

Rápidamente Pedro Torres saca la entrada

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Alta del 5 episodio, rápidamente termina

Bocas del Toro con Pedro Torres en la lomita domina nuevamente, ahora terminando la entrada con una gran jugada de Jael Escobar en el jardín central.

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Otra entrada en cero

Terminó la baja del cuarto episodio, nuevamente sin carreras, en una gran actuación del derecho Darío Agrazal Jr.

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4ta entrada, parte alta

Continua el duelo de pitcheo, con Pedro Torres sacando otro gran cero en el partido.

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Baja del tercer inning

Darío Agrazal Jr mantiene su dominio.

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Amenaza grande, pero salió del problema Torres en la alta del 3 episodio

Chiriquí deja las bases llenas y Pedro Torres terminó ponchando a Jonathan Saavedra.

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Baja del 2 episodio

Bocas del Toro pegó par de imparables, pero Agrazal Jr cerró bien la entrada para otro cero en la pizarra.

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Alta del 2 episodio

Volvió amenazar Chiriquí, pero no pudo anotar y dejan otro corredor en circulación.

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Dominio de Agrazal Jr en la baja del 1 inning

El derecho coclesano al servicio de Chiriquí saca la entrada en 1,2 y 3 rapidamente.

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Alta del 1 episodio

Chiriquí amenazó, pero Pedro Torres terminó controlando la situación de gran manera para sacar un cero.

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Arrancó el partido

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En vivo el Juego 5 de las Finales

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Listo el equipo chiricano

  • Jhony Santos CF
  • Jeffer Patiño 3B
  • Erasmo Caballero R
  • Xavier Quiroz 1B
  • Jonathan Saavedra DH
  • Iraj Serrano RF
  • Ariel Serrano LF
  • Luis Jordan 2B
  • Jorge Rodríguez SS

Lanzador abridor: Darío Agrazal Jr

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Alineación de Bocas del Toro

  • Héctor Rayo SS
  • Jonathan Mendoza RF
  • Melvin Novoa R
  • Carlos Sánchez 1B
  • Joshwan Wright DH
  • Edward Tolo 2B
  • Yeremy Lezcano 3B
  • Carlos Cortes LF
  • Jael Escobar CF

Lanzador abridor: Pedro Torres

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El último duelo

Cuando se vieron por última vez, Chiriquí ganó el duelo con un gran Erasmo Caballero, que con su imparable en el noveno episodio acabó el partido, para meterse en juego con su victoria número 1 de la serie.

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