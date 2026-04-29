MAREA ROJA Marea Roja -  29 de abril de 2026 - 18:00

Thomas Christiansen sobre Kadir Barría: "Es un chico joven que tiene un futuro bueno"

Thomas Christiansen habló en ESPN de la actualidad de la Selección de Panamá y también mencionó el momento que vive Kadir Barría.

Thomas Christiansen sobre Kadir Barría: Es un chico joven que tiene un futuro bueno

Thomas Christiansen sobre Kadir Barría: "Es un chico joven que tiene un futuro bueno"

Thomas Christiansen habló en ESPN de la actualidad de la Selección de Panamá y también mencionó el momento que vive Kadir Barría.

"Hacer un buen mundial, competir lo mejor posible y pasar de grupo", dijo Thomas sobre el objetivo de Panamá en el Mundial 2026.

Lista

"Lo que más me ha preocupado es algunas lesiones pero por la otra parte tenemos mucho tiempo, incluso cuando acaben su ligas, desde 25 hasta el 17 vamos a estar juntos todos", expresó.

Añadió: "La lista de 35 está reducida, estamos enfocados en esa lista y si nada pasa, que todo continua bien".

También habló de la carga de partidos que tienen jugadores como José Córdoba y Andrés Andrade.

Kadir Barría

"Me ha gustado, vamos a ver esta lista final, es un chico joven que tiene un futuro bueno, tiene que seguir adaptándose a las exigencias, está jugando par de minutos estamos haciendo un seguimiento".

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