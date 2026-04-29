Béisbol Mayor 2026: Chiriquí blanqueó a Bocas del Toro en el Juego 5 con un gran Darío Agrazal Jr

La novena de Chiriquí superó por pizarra de 7-0 a Bocas del Toro en el Juego 5 de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 desde el Estadio Nacional Rod Carew.

Después de un gran duelo de pitcheo que mantuvo las pizarras en cero, hasta que en el séptimo Chiriquí tomó el comando, después de un sorpresivo toque para que llegara al plato Iraj Serrano.

En el mismo séptimo inning, los chiricanos anotaron 3 rayitas más, después del contacto de Jhony Santos y el elevado de Jeffer Patiño, que produjo un error en el camino de la defensa bocatoreña.

La tropa chiricana siguió su ataque en el octavo episodio y con el contacto de Iraj Serrano, llegaron dos rayitas más para poner las definitivas 7-0 en la pizarra.

Gran dominio de Darío Agrazal Jr en el Juego 5 de las Finales del Béisbol Mayor 2026

El derecho coclesano al servicio de Chiriquí lució brillante en la lomita del diamante, con trabajo de 8.2 entradas, recibiendo 5 hits, sin recibir carreras y propinando 7 ponches, en un trabajo destacado como abridor.

Con esta importante victoria, Chiriquí se pone 3-2 en la serie y siguen con vida en las Finales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 y mañana jueves habrá sexto Juego en el Rod Carew.