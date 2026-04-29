Béisbol Mayor 2026: Chiriquí blanqueó a Bocas del Toro en el Juego 5 con un gran Darío Agrazal Jr

La novena de Chiriquí superó por pizarra de 7-0 a Bocas del Toro en el Juego 5 de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 desde el Estadio Nacional Rod Carew.
En el mismo séptimo inning, los chiricanos anotaron 3 rayitas más, después del contacto de Jhony Santos y el elevado de Jeffer Patiño, que produjo un error en el camino de la defensa bocatoreña.
La tropa chiricana siguió su ataque en el octavo episodio y con el contacto de Iraj Serrano, llegaron dos rayitas más para poner las definitivas 7-0 en la pizarra.
Gran dominio de Darío Agrazal Jr en el Juego 5 de las Finales del Béisbol Mayor 2026
El derecho coclesano al servicio de Chiriquí lució brillante en la lomita del diamante, con trabajo de 8.2 entradas, recibiendo 5 hits, sin recibir carreras y propinando 7 ponches, en un trabajo destacado como abridor.
Con esta importante victoria, Chiriquí se pone 3-2 en la serie y siguen con vida en las Finales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 y mañana jueves habrá sexto Juego en el Rod Carew.