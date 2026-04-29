Béisbol Mayor 2026: Line-ups de Chiriquí y Bocas en J5 de la serie final

La novena de Bocas del Toro recibirá el Estadio Nacional Rod Carew a Chiriquí en el quinto juego de la Serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).
El choque programado para las 7:00 p.m. estará en vivo por la señal de RPC Televisión.
Line-up de Bocas del Toro - Béisbol Mayor 2026
- Héctor Rayo SS
- Jonathan Mendoza RF
- Melvin Novoa R
- Carlos Sánchez 1B
- Joshwan Wright DH
- Edward Tolo 2B
- Yeremy Lezcano 3B
- Carlos Cortes LF
- Jael Escobar CF
Lanzador abridor: Pedro Torres
Line-up de Chiriquí
- Jhony Santos CF
- Jeffer Patiño 3B
- Erasmo Caballero R
- Xavier Quiroz 1B
- Jonathan Saavedra DH
- Iraj Serrano RF
- Ariel Serrano LF
- Luis Jordan 2B
- Jorge Rodríguez SS
Lanzador abridor: Darío Agrazal Jr