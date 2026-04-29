MLB: José Caballero toma el liderato de bases robadas en la Americana

El santeño José Caballero volvió a demostrar su velocidad en las Mayores para llegar a 12 bases robadas y tomar el liderato de dicho departamento en la Liga Americana de las Grandes Ligas ( MLB ).

El pelotero de los Yankees de Nueva York se fue de 3-0 en el duelo del 28 de abril donde su equipo ganó 3-2 a los Rangers de Texas en el Globe Life Field, pero fue agresivo en la alta del quinto episodio cuando bateó para selección y llegó a la inicial.

En esa misma entrada, la robó la segunda base al receptor Danny Jansen para superar a José Ramírez en la Americana y ponerse a una de empatar a Nasim Núñez, quien lidera todo el béisbol con 13.

Números de José Caballero en la temporada 2026 de la MLB

El campeón bases robadas de la Liga Americana en el 2024-2025 está bateando para .265 producto de 27 hits en 102 turnos al bate, 3 cuadrangulares, 11 empujadas, 12 anotadas, 4 bases por bolas, 24 ponches y 12 bases robadas.