Chiriquí vs Bocas del Toro: Fecha, hora y dónde ver J5 serie final del Béisbol Mayor 2026

Las novenas de Chiriquí y Bocas del Toro chocarán en el juego 5 de la emocionante serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.
En el Estadio Kenny Serracín de David, Bocas sacó un partido 6-3 para ponerse en ventaja 3-1 en la serie.
De ganar el juego 5 se coronarían campeones y lograrían el bicampeonato.
CHIRIQUÍ VS BOCAS DEL TORO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J5 DE LA SERIE FINAL BÉISBOL MAYOR 2026
- Fecha: Miércoles, 29 de abril de 2026
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Estadio Nacional Rod Carew
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes