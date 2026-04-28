Chiriquí vs Bocas del Toro: Fecha, hora y dónde ver J5 serie final del Béisbol Mayor 2026

Las novenas de Chiriquí y Bocas del Toro chocarán en el juego 5 de la emocionante serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 .

La tropa bocatoreña ganó sus dos partidos en el Estadio Calvin Byron, el primero por pizarra de 7-3 con gran trabajo monticular de Pedro Torres y Alaín Pérez, mientras que en el segundo choque se llevaron la victoria 3-2.

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En el Estadio Kenny Serracín de David, Bocas sacó un partido 6-3 para ponerse en ventaja 3-1 en la serie.

De ganar el juego 5 se coronarían campeones y lograrían el bicampeonato.

CHIRIQUÍ VS BOCAS DEL TORO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J5 DE LA SERIE FINAL BÉISBOL MAYOR 2026