BEISBOL MAYOR 2026 Beisbol mayor Panamá -  28 de abril de 2026 - 09:28

Chiriquí vs Bocas del Toro: Fecha, hora y dónde ver J5 serie final del Béisbol Mayor 2026

Repasa todos los detalles del duelo que tendrán Chiriquí y Bocas del Toro en el juego 5 de la serie final del Béisbol Mayor 2026.

Chiriquí vs Bocas del Toro: Fecha
Chiriquí vs Bocas del Toro: Fecha, hora y dónde ver J5 serie final del Béisbol Mayor 2026

Las novenas de Chiriquí y Bocas del Toro chocarán en el juego 5 de la emocionante serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

La tropa bocatoreña ganó sus dos partidos en el Estadio Calvin Byron, el primero por pizarra de 7-3 con gran trabajo monticular de Pedro Torres y Alaín Pérez, mientras que en el segundo choque se llevaron la victoria 3-2.

En el Estadio Kenny Serracín de David, Bocas sacó un partido 6-3 para ponerse en ventaja 3-1 en la serie.

De ganar el juego 5 se coronarían campeones y lograrían el bicampeonato.

CHIRIQUÍ VS BOCAS DEL TORO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J5 DE LA SERIE FINAL BÉISBOL MAYOR 2026

  • Fecha: Miércoles, 29 de abril de 2026
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Nacional Rod Carew
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes
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